Украинский адвокат во время боя на фронте тяжело ранен

Известный украинский адвокат, общественный деятель Маси Найем получил тяжелое ранение в голову во время боя на фронте. Об этом сообщил режиссер и боец терробороны ВСУ Олег Сенцов.

Маси Найем (фото из открытых источников)

Кроме этого, друг адвоката Андрей Ставницер на своей странице в Facebook рассказал , что Наема срочно везут на операцию в Днепр в областную клиническую больницу им. Мечникова.

Пока больше информации о состоянии здоровья военнослужащего ВСУ нет.

Известно, что Маси Найем с августа 2015 по октябрь 2016 защищал страну на Востоке Украины. Также известно, что адвокат является братом известного журналиста и бывшего нардепа, заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит еще одну спецоперацию в Украине . Лидер Чечни Рамзан Кадыров, входящий в пул одиознейших спикеров Кремля, пригрозил, что скоро в Украине будет "настоящая спецоперация". Анонсом очередной "спецоперации" Кадыров поделился у себя в телеграмме, записав соответствующий видеоролик. Учитывая, что заявил одиозный лидер Чечни, то все происходящее в Украине четвертый месяц подряд – это никакая не "спецоперация", как заявлял Путин и его окружение, а вот то, что анонсировал Кадыров – это и будет та самая" спецоперация". Рамзан Кадыров также назвал приблизительные сроки, когда следует ожидать спецоперации. По словам Кадырова, на днях произойдет то, что планируют настоящие патриоты России", к которым он, видимо, причислил себя. Ни о том, где будет проходить "спецоперация", ни о том, кто в ней будет задействован Кадыров не рассказал, отметив лишь грозно, что по итогам "спецоперации" "шайтаны" будут убегать из украинских городов и вообще из Украины.

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