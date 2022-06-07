Украинские воины в одном бою уничтожили пол сотни "элитных" псковских десантников: подробности (ВИДЕО)

Львовские десантники дали достойный отпор захватчикам. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в бою, который длился 14 часов, нашим воинам удалось уничтожить около 50 бойцов 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии.

"Враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ не позволили развить наступление", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлена уничтоженная вражеская техника. Сообщается, что данную БМД поразили из ПТРК NLAW.

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