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Украинские воины в одном бою уничтожили пол сотни "элитных" псковских десантников: подробности (ВИДЕО)

Враг понес потери и не смог перерезать стратегически важную трассу

сегодня, 15:03
Автор:

Денис
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Львовские десантники дали достойный отпор захватчикам. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 

Украинские воины в одном бою уничтожили пол сотни "элитных" псковских десантников: подробности (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в бою, который длился 14 часов, нашим воинам удалось уничтожить около 50 бойцов 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии.  

"Враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ не позволили развить наступление", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлена уничтоженная вражеская техника. Сообщается, что данную БМД поразили из ПТРК NLAW. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Перемалывали в промышленных масштабах": ВСУ разгромили элитные бригады РФ на Донбассе. Врага сжигали на месте, поэтому наступление на Донбасс двигалось не так быстро. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в США арестуют самолеты российского олигарха: что решил суд. К олигарху Абрамовичу применят штрафы и арест имущества из-за нарушений самолетами ограничений. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что с дистанционкой или без – в Минобразования рассказали, каким будет новый учебный год. Многие российские книги планируют полностью исключить из образовательной программы. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ отводит войска на Запорожье: с чем это связано. Оккупанты перемещаются в направлении Херсона, сообщил глава ОВА. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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