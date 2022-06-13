Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику: опубликовано ВИДЕО

Артиллеристы ДШВ ВС Украины уничтожили батарею РСЗО БМ-27 "Ураган" и подразделение МТЗ российских оккупантов. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в своем официальном Telegram-канале.

Уничтожение вражеской техники. Скриншот из видео

По словам источника, украинские защитники из 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины применяя артиллерию смогли уничтожить батарею РСЗО БМ-27 "Ураган" вместе со специальными машинами и подразделением материально-технического обеспечения вс рф, где российские захватчики в полевых условиях заправляли и обслуживали военную технику.

Также в Telegram-канале опубликовали видео уничтожения вражеской техники.

Также сегодня на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook появилась информация о том, что днем на Изюмском направлении был сбит вертолет Ка-52 российских захватчиков. Известно, что вертолет упал на временно оккупированную территорию между Долгеньким и Сулиговкой в Харьковской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта со своей матерью. Захватчик признавался, что на территории Украины они используют фосфорные бомбы. Также он рассказал, что командование дало им разрешение на расстрел всех авто, даже если в них находятся гражданские люди.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что украинским воинам удалось обнаружить позиции оккупантов с помощью БПЛА, который им передали волонтеры. После этого артиллеристами был нанесен удар по позиции. В итоге оккупанты понесли потери среди техники. Подробности читайте в нашем материале.

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