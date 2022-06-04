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Украинские воины подбили и захватили бронетехнику оккупантов, которые зверствовали на Киевщине (ФОТО)

После небольшого ремонта техника будет обращена против своих бывших хозяев

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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Украинские воины захватили вражескую БМД-4. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские воины подбили и захватили бронетехнику оккупантов, которые зверствовали на Киевщине (ФОТО)

ВСУ. Фото из открытых источников

В Луганской области украинские воины подбили и захватили российскую БМД. Сообщается, что данная техника принадлежала 31 отдельной десантно-штурмовой бригаде армии рф.

"Именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины", — пишет СтратКом ВСУ.

В СтратКоме показали фотографии трофейной техники, а также отметили, что после небольшого ремонта техника будет выполнять боевые задания уже на нашей стороне. 

"а вот ее экипажу, не поможет уже ничего", — СтратКом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что результаты голосования по обороту оружия: что думают украинцы. Оборот оружия на территории Украины: что думают граждане. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 
Читайте также о том, что Байден высказался по поводу идеи Киссинджера об обмене украинских территорий на мир с агрессором. Байден подчеркнул, что Украина сама должна решать, что делать со своей территорией. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 
Сайт Комментарии" сообщал о том, что Зеленский пригласил города США к участию в украинском амбициозном проекте. Президент обратился к мэрам американских городов. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 
Также "Комментарии" информировали о том, что Украинка завоевала сразу три "золота" на Чемпионате Европы. Украинцы показали хорошие результаты на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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