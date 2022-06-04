Украинские воины подбили и захватили бронетехнику оккупантов, которые зверствовали на Киевщине (ФОТО)

Украинские воины захватили вражескую БМД-4. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

В Луганской области украинские воины подбили и захватили российскую БМД. Сообщается, что данная техника принадлежала 31 отдельной десантно-штурмовой бригаде армии рф.

"Именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины", — пишет СтратКом ВСУ.

В СтратКоме показали фотографии трофейной техники, а также отметили, что после небольшого ремонта техника будет выполнять боевые задания уже на нашей стороне.

"а вот ее экипажу, не поможет уже ничего", — СтратКом.

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