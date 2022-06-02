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Украинские воины одним метким выстрелом уничтожили вражеский минометный расчет на Донбассе (ВИДЕО)

Бійці ЗСУ дають гідну відсіч окупантам

сегодня, 18:51
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщает Оперативное командования "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские воины одним метким выстрелом уничтожили вражеский минометный расчет на Донбассе (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по информации ОК "Север", на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины метким выстрелом из ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский расчет минометчиков. 

"Четкий выстрел и счет…. 4:0 в пользу "Стугны"! Верьте в наших воинов! Верьте в победу!", — отметили в ОК "Север". 

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение противника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минобороны сообщили, сколько изменников "сдали" украинцы. Также можно воспользоваться чат-ботом "єВорог" в приложении Дія. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине в несколько раз выросла цена на основной ингредиент борща. На сегодня этот овощ продают в среднем на 38% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что повышение учетной ставки НБУ: оправдан ли такой шаг. Эксперты обьяснили, почему НБУ повысил учетную ставку и как это повлияет на бизнесы украинцев. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что куда могут достреливать снаряды HIMARS и других РСЗО, которые передает Украине США (КАРТА). Карта показывает куда снаряды HIMARS MLRS M30/M31 могут нанести удар с линии фронта. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
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