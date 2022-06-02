Украинские воины одним метким выстрелом уничтожили вражеский минометный расчет на Донбассе (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщает Оперативное командования "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по информации ОК "Север", на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины метким выстрелом из ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский расчет минометчиков.

"Четкий выстрел и счет…. 4:0 в пользу "Стугны"! Верьте в наших воинов! Верьте в победу!", — отметили в ОК "Север".

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минобороны сообщили, сколько изменников "сдали" украинцы. Также можно воспользоваться чат-ботом "єВорог" в приложении Дія. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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