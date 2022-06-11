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Украинские воины нанесли мощный удар по оккупантам (ВИДЕО)

Наши защитники продолжают превращать технику оккупантов в угольки

сегодня, 14:40
Автор:

Анастасия
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Сегодня начался 108-й день полномасштабной войны, которую рф развязала против Украины. Наши воины продолжают защищать родную землю и дают достойный отпор врагу. 

Украинские воины нанесли мощный удар по оккупантам (ВИДЕО)

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Николаевским десантникам удалось нанести значительный урон захватчикам, уничтожив две российские боевые машины. На видео, которое опубликовали на странице Генштаба ВСУ, видно, как пылают две подбитые российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект. 

По информации источника, превосходная боевая работа была выполнена артиллерийским подразделением 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

К слову, ранее украинские военные уничтожили российских снайперов. Так, на одном из южных рубежей украинскими военными была обнаружена снайперская пара российских оккупационных войск. Затем было установлено их точное местонахождение, после чего украинские воины использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что российские оккупанты деморализованы и готовы бежать из Украины по лесам. Об этом один из захватчиков рассказала в телефонном разговоре своей маме. Он отметил, что уже не надеется вернуться из Украины живым, поскольку командование отправляет их на верную смерть. Поэтому он подумывает о том, чтобы сбежать через лес. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Брянской области рф произошел масштабный пожар на территории воинской части. Видео с места происшествия практически сразу появилось в Сети. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/362574672532861/
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