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Украинские военные вертолеты нанесли удар по скоплению противника

Оккупанты продолжают обстреливать населённые пункты с мирными жителями

сегодня, 16:00
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 13:00 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

Украинские военные вертолеты нанесли удар по скоплению противника

ВСУ. Фото из открытых источников

Оккупанты не ее имея успеха в продвижении вперед, системно отступая под украинскими контрнаступательными действиями на оборонные позиции, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливают населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяя системы залпового огня.

В свою очередь Силы обороны продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. 

"На рассвете парой вертолетов метко атакован район скопления противника. Потери уточняются.", — сообщает ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине до конца года трижды вырастут пенсии: когда и у кого. Первый перерасчет запланирован уже на 1 июля. 

Читайте также о том, что Макрон предупредил Зеленского: придется говорить с РоссиейПрезидент Франции подчеркнул, с первого дня Париж четко сказал, что Россия является агрессором. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что почему вновь пошли слухи о скорой кончине Путина: может ли его смерть остановить войну. Информационные вбросы о смерти или болезни президента РФ Владимира Путина появляются уже не впервые. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что директива Си Цзиньпина: решится ли Китай на спецоперацию в Тайване – и как это может отразиться на Украине. Эксперты рассказали, какова вероятность развязывания КНР войны с Тайванем и как это может отразится на военной и финансовой помощи США для Украины. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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