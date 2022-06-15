Украинские военные вертолеты нанесли удар по скоплению противника

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 13:00 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Оккупанты не ее имея успеха в продвижении вперед, системно отступая под украинскими контрнаступательными действиями на оборонные позиции, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливают населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяя системы залпового огня.

В свою очередь Силы обороны продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины.

"На рассвете парой вертолетов метко атакован район скопления противника. Потери уточняются.", — сообщает ОК "Юг".

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