logo

BTC/USD

30073.50

ETH/USD

1788.33

LTC/USD

61.08

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские военные ведут наступательные действия на определенных участках
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные ведут наступательные действия на определенных участках

На Восточном направлении продолжаются затяжные бои

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов рассказал о том, что украинские подразделения ведут наступательные действия. Об этом он сообщил в Медиацентре Украина, передает Генштаб ВСУ. 

Украинские военные ведут наступательные действия на определенных участках

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Громов, на Восточном направлении продолжаются затяжные бои, а Вооруженные силы Украины сдерживают противника путем позиционной или маневренной обороны.

"Одновременно с ведением боевых действий по всей линии фронта на определенных участках украинские военные проводят наступательные действия, чтобы улучшить оперативное положение и освободить территорию от оккупантов", — подчеркнул Громов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что почему украинцы обижаются на Меркель — почему Макрон не перестает звонить Путину: что происходит с ЕС. Украине приходится выбивать себе помощь в войне против РФ, теряя самое драгоценное — время. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Чорновил: в Украину завозят рашистские вооружения – на некоторых даже трава поросла. Россия не перестает перебрасывать в Украину вооружение, при этом главную роль в войне пока играет артиллерия. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что как закрыть лазейки для обхода санкций россией и пойдет ли на этот шаг Запад. Эксперты объяснили, что происходит в сфере экономического давления на рф, почему оно недостаточно и невыгодно для бизнеса. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что вопрос сдвинулся с мертвой точки: в ОП рассказали, когда мужчин будут выпускать из Украины. По словам советника главы ОП, перспективы решения вопроса есть. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!