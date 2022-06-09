Украинские военные ведут наступательные действия на определенных участках

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов рассказал о том, что украинские подразделения ведут наступательные действия. Об этом он сообщил в Медиацентре Украина, передает Генштаб ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Громов, на Восточном направлении продолжаются затяжные бои, а Вооруженные силы Украины сдерживают противника путем позиционной или маневренной обороны.

"Одновременно с ведением боевых действий по всей линии фронта на определенных участках украинские военные проводят наступательные действия, чтобы улучшить оперативное положение и освободить территорию от оккупантов", — подчеркнул Громов.

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