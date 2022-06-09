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Украинские разведчики и артиллеристы сорвали план противника, который пытался ударить во фланг ВСУ (ФОТО)

Бронетехника оккупантов уничтожена, а тем кому удалось выжить, отступили

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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На Донбассе бронегруппа оккупантов пыталась ударить во фланг украинским воинам. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские разведчики и артиллеристы сорвали план противника, который пытался ударить во фланг ВСУ (ФОТО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, благодаря слаженным действиям разведки и артиллерии был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.

азведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно накрывшим вражескую бронегруппу.", — сообщает Генштаб ВСУ.

В результате действий Сил обороны враг понес потери и отступил. 

"Украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили", — Генштаб.

Кроме того, в тот же день ВСУ уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. Уничтожено более десяти солдат противника. 

Напомним ранее портал "Комментарии" писал о том, что Шольцу и Макрону перепало от Дуды за звонки Путину. По словам президента Польши, его поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с президентом России. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Европарламент принял резолюцию по кандидатуре Украины: что известно. Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Генштаб: враг ищет слабые места в обороне Северодонецка, но безуспешно. Украинские воины также нанесли отражение противника в направлении Екатериновки, враг отошел. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что риск наступления на два города юга остается, – Ким. Ситуация может очень быстро развиваться, отметил руководитель Николаевской областной военной администрации. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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