Украинские разведчики и артиллеристы сорвали план противника, который пытался ударить во фланг ВСУ (ФОТО)

На Донбассе бронегруппа оккупантов пыталась ударить во фланг украинским воинам. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, благодаря слаженным действиям разведки и артиллерии был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.

"Разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно накрывшим вражескую бронегруппу.", — сообщает Генштаб ВСУ.

В результате действий Сил обороны враг понес потери и отступил.

"Украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили", — Генштаб.

Кроме того, в тот же день ВСУ уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. Уничтожено более десяти солдат противника.

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