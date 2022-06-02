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Украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе (ВИДЕО)

Полицейские начали сотрудничество с оккупантами

сегодня, 21:46 comments1431
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские копы в оккупированном Мариуполе пошли работать в так называемые ДНР. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм-канале.

Украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе (ВИДЕО)

В Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону врагов (фото Петр Андрющенко)

Чиновник опубликовал видео, где видно, как работники Национальной полиции в Донецкой области переходят на сторону оккупантов. Также Андрющенко отметил, что они добровольно пошли работать на кафиров, предав присяге, городу и Украине. Также он надеется, что они при деблокировании окажутся на передовой.

"Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Предав присяге, людям, стране и городу. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь гораздо быстрее справедливого суда", – прокомментировал Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минобороны сообщили, сколько предателей "сдали" украинцы. Более 700 заявлений об изменниках предоставили наши соотечественники в чат-бот є"Ворог". Об этом сообщают представители украинского министерства обороны. Военнослужащие обращаются к соотечественникам, чтобы и дальше посылали информацию в национальный чат-бот об изменниках. Важно, что сообщить военнослужащим о тех, кто соглашается сотрудничать с захватчиками из России, можно использовать чат-бот є"Ворог" в приложении Дія или воспользоваться соответствующей ссылкой в ​​Telegram. Представители оборонного ведомства также консультируют украинцев о возможности отправить заявление с текстом, где нужно указать подробности. В том случае, когда не было возможности снять коллаборантов камерой.



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Источник: https://t.me/andriyshTime
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