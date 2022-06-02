Украинские патриоты уничтожают врагов в оккупированном Мелитополе: сколько убито захватчиков

В оккупированном захватчиками украинском городе Мелитополь, расположенном в южной части нашей страны, увеличивается сопротивление отечественных подпольщиков. На территории города нашли убитыми десятки врагов. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, отметив, что несколько российских военнослужащих были убиты.

Партизаны убивают оккупантов России (фото из открытых источников)

По его словам, данные разведки свидетельствуют, что более 100 кафиров "уничтожены представителями Мелитопольского партизанского движения в сотрудничестве со спецслужбами. Однако он придерживается мнения, что это количество больше.

Мэр Мелитополя добавил, что владеет информацией о том, что захватчики "похищают людей и держат их в плену, и мало кто знает, как обращаются с находящимися в плену людьми".

Как утверждает Федоров, с начала оккупации города около полу тысячи местных жителей были задержаны российскими военнослужащими — некоторые на несколько недель.

"Если попытаться классифицировать тех, кто находится под угрозой плена, — в первую очередь, это инакомыслящие, не желающие входить в состав России, осуждающие оккупацию и просто несогласные. Некоторые говорят об этом только дома на кухне, но все под угрозой", – отметил он.

Чиновник добавил, что горожан кафиры заставляли подписать документы, что они больше не выйдут на митинги против оккупации и не будут выступать с антипротестными заявлениями.

Как отмечает мэр города, некоторых пытали. Поэтому в Мелитополе не только опасно участвовать в проукраинских митингах — есть риск для жизни прямо сейчас оставаться в городе. Поэтому на сегодняшний день из города выехали более половины его жителей. Это больше 70 тысяч человек.

В последний раз хищение, которое совершили захватчики, произошло с урожаем Мелитопольской вишни.

"Они берут ее у наших фермеров, обещая, что когда-нибудь дадут им деньги взамен. Они также говорят нашим фермерам, что по российскому законодательству нельзя иметь более четырех гектаров фруктовых деревьев, все, что более того, они конфискуют", — подытожил. Федоров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили БТГ российских мотострелков в Херсонской области .

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