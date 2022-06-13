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Украинские артиллеристы нанесли удар по вражеским складам топлива и боеприпасов: в Сети появилось видео

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 11:12
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы нанесли очередной удар по армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Украинские артиллеристы нанесли удар по вражеским складам топлива и боеприпасов: в Сети появилось видео

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, бойцы 45 артиллерийской бригады ВСУ нанесли удар по личному составу противника, складам боеприпасов и топлива. 

"Орки, мы снова вас нашли! Добро пожаловать в ад!", — пишет СтратКом ВСУ.

В Сети появилось видео с места событий, на котором запечатлены точные удары наших воинов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Крыму заметили колонну украинских грузовиков: что везут. Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что стратегический запас: какие продукты должны всегда быть в доме. Врач-диетолог Екатерина Толстикова составила список продуктов, которые должны быть в каждом доме и объяснила почему. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщали о том, что "Боги войны": как украинская артиллерия бьет по позициям РФ (ВИДЕО). Вооруженные силы Украины мужественно уничтожают позиции россиян, нанося им большие потери и ущерб. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Зачем только краску тратили": оккупанты изменили стелу при въезде в Мариуполь (ФОТО). Оккупанты в Мариуполе сменили въездную стелу с названием города – пытались сделать ее русскоязычной. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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