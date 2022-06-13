Украинские артиллеристы нанесли удар по вражеским складам топлива и боеприпасов: в Сети появилось видео

Украинские артиллеристы нанесли очередной удар по армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, бойцы 45 артиллерийской бригады ВСУ нанесли удар по личному составу противника, складам боеприпасов и топлива.

"Орки, мы снова вас нашли! Добро пожаловать в ад!", — пишет СтратКом ВСУ.

В Сети появилось видео с места событий, на котором запечатлены точные удары наших воинов.

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