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Украинская авиация уничтожила российскую ротно-тактическую группу

Истребители ВС ВСУ продолжают патрулировать воздушное пространство

сегодня, 10:25
Автор:

Денис
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Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook. 

Украинская авиация уничтожила российскую ротно-тактическую группу

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, вчера (14 июня) зенитные ракетные подразделения ВСУ сбили четыре крылатые ракеты, которые оккупанты выпустили с акватории Черного моря.  Кроме того в небе над Украиной были сбиты два беспилотных летательных аппарата противника. 

"Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил.", — Командование ВС ВСУ. 

Также сообщается, что 14 июня украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции. Уничтожена ротно-тактическая группа противника, техника и живая сила оккупантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что один из российских пропагандистов ликвидирован на территории Украины: что известно. На территории Украины ликвидирован военный пропагандист Постнов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что из Львовской области в Германию: украинка рассказала, какие там условия для переселенцев. Женщина поделилась, какие условия в немецких школах для украинских детей и какую гуманитарную помощь для переселенцев оказывают. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что россияне пошли сразу с трех сторон – ВСУ очень тяжело: что сейчас происходит на Луганщине. В Северодонецке и Лисичанске очень много разрушений и много раненых. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что туризм в условиях войны: что происходит с отраслью и какие перспективы на нынешний сезон. Эксперты дали прогнозы, какой туризм будет в Украине в 2022 году и кто сможет заработать. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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