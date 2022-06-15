Украинская авиация уничтожила российскую ротно-тактическую группу

Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, вчера (14 июня) зенитные ракетные подразделения ВСУ сбили четыре крылатые ракеты, которые оккупанты выпустили с акватории Черного моря. Кроме того в небе над Украиной были сбиты два беспилотных летательных аппарата противника.

"Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил.", — Командование ВС ВСУ.

Также сообщается, что 14 июня украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции. Уничтожена ротно-тактическая группа противника, техника и живая сила оккупантов.

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