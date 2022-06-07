Украинская авиация нанесла мощные удары по логистическим центрам, складам ГСМ, живой силе и технике россиян

Украинская авиация продолжает наносить удары по живой силе и технике оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как рассказали в Командовании ВС ВСУ, вчера (6 июня) группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

"Уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами", — сообщает Командование Воздушных сил.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить два российский беспилотника "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в британской разведке назвали новое направление удара российских войск на Донбассе. В Минобороны Британии считают, что Россия за 100 дней войны не достигла ни одной стратегической цели.

Читайте также о том, что формула Ермака-Макфола: в чем она состоит. Сколько россиян подпадают под персональные санкции в соответствии с наработками группы Ермака-Макфола.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ продолжают давить: оккупантов выбили с еще одного населенного пункта на Херсонщине. Как заявил советник главы ОП, это было не паническое бегство, а маневр.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Кабмин уже готовит решение: какой язык в Украине может получить особый статус. В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!