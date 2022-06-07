logo

BTC/USD

29574.24

ETH/USD

1761.04

LTC/USD

61.46

USD/UAH

35.65

EUR/UAH

37.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинская авиация нанесла мощные удары по логистическим центрам, складам ГСМ, живой силе и технике россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская авиация нанесла мощные удары по логистическим центрам, складам ГСМ, живой силе и технике россиян

Удары авиации ВСУ наносились на нескольких направлениях

сегодня, 10:45
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинская авиация продолжает наносить удары по живой силе и технике оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинская авиация нанесла мощные удары по логистическим центрам, складам ГСМ, живой силе и технике россиян

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как рассказали в Командовании ВС ВСУ, вчера (6 июня) группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

"Уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами", — сообщает Командование Воздушных сил. 

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить два российский беспилотника "Орлан-10". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в британской разведке назвали новое направление удара российских войск на Донбассе. В Минобороны Британии считают, что Россия за 100 дней войны не достигла ни одной стратегической цели. 

Читайте также о том, что формула Ермака-Макфола: в чем она состоит. Сколько россиян подпадают под персональные санкции в соответствии с наработками группы Ермака-Макфола. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ продолжают давить: оккупантов выбили с еще одного населенного пункта на Херсонщине. Как заявил советник главы ОП, это было не паническое бегство, а маневр. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Кабмин уже готовит решение: какой язык в Украине может получить особый статус. В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!