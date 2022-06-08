Украинская авиация и артиллерия нанесла удары по скоплению оккупантов на юге страны

Защитники Украины нанесли удары по позициям оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает ОК "Юг", бойцы Сил обороны на Херсонщине и в Николаевской области, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.

Враг продолжает попытки вести воздушную разведку в Николаевском районе. При очередной такой попытке наши воины уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

В то же время украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задания и нанесли четыре удара по скоплению сил противника.

"Предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и склада боеприпасов. Окончательные потери уточняются", — сообщает ОК "Юг".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в чем риск договоренностей Турции и РФ – почему Анкара так переживает за украинское зерно. Россиян очень сильно беспокоят украинские мины у берегов Одесской области, поэтому в Кремле решили закрутить интригу с украинским зерном.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Защитники Запорожской области уничтожили еще два вражеских склада боеприпасов. Украинские воины продолжают уничтожать технику и живую силу противника.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские воины в одном бою уничтожили пол сотни "элитных" псковских десантников: подробности (ВИДЕО). Враг понес потери и не смог перерезать стратегически важную трассу.

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