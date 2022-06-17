Украина лишила РФ козыря: что поняли лидеры ЕС после визита в Киев – какой шанс переговоров о мире

В вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского 16 июня он говорил о визите глав европейских стран (немецкий канцлер Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис). Среди прочего подчеркнул: "Для меня важно было услышать от лидеров фундаментальную вещь: они согласны, что завершение войны и мир для Украины должны быть такими, как их видит Украина, наш народ". Есть и шанс, что европейские лидеры (особенно это касается Шольца и Макрона) это поняли? Как именно и при каких условиях могут состояться конструктивные переговоры о мире? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Визит европейских лидеров повлияет на получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Глава Всеукраинского общественного движение "Сила права", нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Стопроцентного отрезвления западных лидеров, думаю, не произошло. Но то, что произошло погружение в реалии российско-украинской войны в рамках этого визита – очень важно".

Макрон, отмечает эксперт, пока продолжает болеть идеей диалога с Путиным. Даже рассматривает теоретически, при определенных условиях, вариант посещения РФ. То есть одного визита в Украину, чтобы изменить свою ошибочную точку зрения и политику для того же Макрона, похоже, мало.

"Тем не менее, акцентирую, что данный визит – важное событие. И он, во-первых, повлияет на получение Украиной статуса кандидата в ЕС. Во-вторых, на увеличение темпов предоставления нам военно-технической помощи, – поясняет Андрей Сенченко. – В отношение переговоров о мире… Условия для них созреют только тогда, когда рф в лице своего руководства созреет для возвращения Крыма и Донбасса. Сутью переговоров должны быть репарации, выплаты компенсаций пострадавшим украинским гражданам, бизнесу. И ничего другого".

До тех пор, пока россияне не созреют до этого – результативных и конструктивных переговоров ожидать не приходится, резюмирует эксперт.

Главным камнем преткновения является вопрос Восточного Донбасса и Крыма

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак думает, что визит лидеров стран "староевропейской тройки" в Украину, где они воочию смогли увидеть последствия российского вторжения, возымел воздействие на актуальные настроения в отношении способа окончания украинско-российской войны.

"Публичное принятие украинской позиции является безусловным тактическим успехом нашей дипломатии, задача которой максимально удержать страны Европы в орбите нашей интерпретации агрессивных действий РФ, – уверен эксперт. – Таким образом, мы выбиваем почву из-под активных мероприятий, которые проводит Россия в среде общественного мнения и политической элиты стран Европы, направленных на "принуждение Украины у миру", выставление Украины как страны, дескать заинтересованной в продовольственном, миграционном и гуманитарном кризисе в мире, не желающей идти на прекращение огня".

В условиях, когда РФ непублично дает понять о готовности к перемирию, соблазн, что позиция европейских элит и населения склонится к этому варианту, весьма велик, подчеркивает Олег Постернак. Поэтому информационная стратегия Кремля могла получить шанс на успех, считает он. Украина в таком случае рисковала оказаться под политическим давлением Старой Европы, как это было перед открытой войной – с обсуждением имплементации Минского "комплекса мер" 2015 года. А далее РФ восстановила бы необходимый ей фон переговорного формата, подразумевающий признание территориальных потерь ОРДЛО и Крыма.

"Визит Макрона, Шольца и Драги также принес успех и в вопросе евроинтеграции. В преддверии предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины, страны-основатели ЕС (Франция, Германия и Италия) хотели подчеркнуть данным визитом свою ведущую роль в евроинтеграционном сопровождении Украины. Особенно на фоне усиления внешнеполитических позиций других стран в украинском направлении, – поясняет руководитель Центра политической разведки. – Фактически, украинско-российская война структурировала староевропейскую ось Берлин-Париж-Рим как противовес усилившемуся влиянию США на европейский континент и появившейся коалиции Британии, Украины, Польши и стран Прибалтики".

Что касается перспективы нового раунда мирных переговоров, то, очевидно, они с конца марта заглохли по причине их бесперспективности, отмечает Олег Постернак.

Он резюмирует:

"Логика "войны на истощение", в которую превратился нынешний театр боевых действий, превращает публичную инициативу переговоров со своей стороны для РФ в непозволительную уступку, которая указывает на уязвимую позицию и стимулирует пораженческие настроения. А это крайне нелицеприятно для Путина с электоральной точки зрения. Украина свою позицию обозначила более искусно: мы готовы садиться за стол переговоров, но без предварительных условий и шантажа и ключевой для переговоров должна быть встреча Зеленского и Путина, способная обозначить перспективы компромисса. Очевидно, что главным камнем преткновения является вопрос Восточного Донбасса и Крыма. И с каждым месяцем шанс вырулить Украину к выгодным для РФ условиям иссякает благодаря титаническому сопротивлению украинской армии. Поэтому до конца второго этапа войны – боев на Донбассе – говорить о рестарте переговорного процесса не приходится. Ситуацию кардинально может поменять смена власти в Кремле, однако гарантии, что вместо Путина у коллективного руководства не окажется еще более неадекватный временщик, нет".

Нам не нужен условный Будапештский меморандум-2 или Минск-3. Нам нужны юридически обязующие гарантии, делающие впредь агрессию невозможной

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Мы делаем выводы из того, что происходило. И пытаемся достучаться до партнеров, чтобы те также делали выводы. Мирные переговоры будут – но они должны быть конструктивны. Мы также активно работаем над тем, чтобы получить реальные гарантии безопасности".

По словам эксперта, мало договорится с РФ о прекращении огня и выводе ее войск. Важно, чтобы вторжение, подобное тому, что мы переживаем, никогда более не повторилось.

"И в этом ракурсе активно работает Офис президента в связке с союзниками. Нам не нужен условный Будапештский меморандум-2 или Минск-3. Нам нужны юридически обязующие гарантии, делающие впредь агрессию невозможной. Пусть даже без аналога 5-й статьи договора о коллективной безопасности НАТО. Думаю, что соответствующе наработки мы вскоре увидим. И получим в контексте гарантий то, что реально будет работать", – резюмирует Игорь Петренко.

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