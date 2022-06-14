Украина дает отпор РФ 110 дней: есть ли повод для оптимизма – что ждать на фронте в ближайшие недели

Какие главные выводы можно сделать, спустя 110 дней широкомасштабного российского вторжения? Чего ожидать в обозримом будущем от ситуации на фронте? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

За 110 дней войны есть три главных вывода

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассуждает так:

"Первый вывод. Мы остановили масштабное наступление агрессора. Фактически склонили РФ к позиционной войне. Это, пожалуй, главное достижение на сегодняшний день. Тем более, что мы сделали это при минимальных поставках военно-технической помощи со стороны партнеров.

Второй вывод. Мы закрыли большую часть украинского неба для российской авиации. Она работает только непосредственно в зоне боевых действий, в глубину Украины уже не залетает.

Третий вывод. Мы более-менее обеспечили безопасность акватории Черного моря, поставив, наконец, на боевое дежурство противокорабельные ракетные комплексы ("Гарпун")".

Олег Жданов прогнозирует, что ближайшие недели окажутся тяжелыми. Россияне всеми силами будут пытаться продолжать наступать в Луганской и Донецкой областях с целью их полного захвата.

"Основные боевые действия будут сосредоточены именно на Донбассе, – говорит эксперт. – Остальные направления более-менее стабилизированы, там идет позиционная война. Иногда мы контратакуем, иногда – противник. В ближайшей перспективе будем ждать оружие от союзников. Как только оно начнет поступать в достаточных объемах, можно будет говорить об изменении обстановки на фронте".

Ни одна из проблем, актуальных с 2014 года, на сегодняшний день не вычеркнута

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука также сделал три вывода спустя 110 дней после открытого вторжения российского агрессора.

"Вывод первый. Очень опасно недооценивать врага. Причем, с моей точки зрения, на этих граблях протанцевали обе стороны", – отмечает эксперт.

По его словам, русские, заходя на территорию нашего государства, надеялись на хлеб-соль от украинцев, а получили коктейли Молотова, "Грады" и ожесточенное сопротивление в любом виде. А мы, к сожалению, на первом этапе заполонили информационное пространство разного рода видосиками с цыганами, фермерами, которые тырят танки. Чем в какой-то мере снивелировали опасность, коварство, массовость российских вооруженных сил. Что привело к негативным последствиям для наших защитников.

"К сожалению, подобная тенденция сохраняется, – считает Георгий Тука. – Несмотря на выводы, которые следовало бы сделать по итогам первых месяцев обороны Украины. И сейчас с каким-то щенячьим восторгом все друг другу рассказывают оптимистические сказки о том, что завтра у нас будут супертанки, а у русских закончатся ракеты и снаряды. И что скоро мы будем чуть ли не в Москве. Так нельзя. Подобное освещение войны приводит к дополнительным потерям со стороны наших ребят. Это что касается информационного пространства".

Вторым выводом эксперт считает то, что, к сожалению, поддержка Западом Украины во многом остается на словах.

"Да, мы получаем финансы и вооружение от партнеров, но объемы и модификация того же вооружения не позволяют нам эффективно защищать территорию нашей страны. Потому на том же востоке мы наблюдаем ползучее продвижение банд орков. Хотелось бы верить, что в ближайшее время мы получим помощь в необходимых объемах. А не увещевания от трех "голубей мира" (канцлера Германии, президента Франции, премьера Италии) в стиле "сохранить лицо Путину". Консолидированный визит в Киев этой "голубятни" (по некоторым данным, может состояться в ближайшее время) может быть направлен на ломку позиции нашей стороны, чтобы сподвигнуть Зеленского согласиться на какие-то "компромиссы" с агрессором (за счет территориальных уступок со стороны Украины)", – предостерегает Георгий Тука.

Третий вывод, который он делает, – отсутствие со стороны руководства нашей страны (включая Минобороны) качественных шагов касательно снабжения ВСУ.

"Ни одна из проблем, актуальных с 2014 года, на сегодняшний день не вычеркнута. Нет достаточного обеспечения армии автомобилями, касками, аптечками, даже формой. Что говорит о крайне неэффективной работе руководства государства в этом направлении, – считает эксперт. – Несмотря на то, что уже четвертый месяц идут невиданные боевые действия на территории Украины, которая является также территорией Европы".

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