Ударная авиация ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов: подробности

Украинская боевая авиация продолжает наносить удары по противнику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, на протяжении прошедших суток (8 июня) ударная авиация ВСУ снова нанесла удары по позициям оккупантов.

"Уничтожено не менее десяти единиц боевой бронированной техники и около двух десятков рашистов.",- командование ВС ВСУ.

А 7 июня ударная авиация, под прикрытием истребителей, уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов, склады боеприпасов и живую силу врага.

Кроме того, зенитные войска Воздушных сил сбили два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще семь таких беспилотников уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

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