У Зеленского усомнились в психическом здоровье Лаврова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно "военных целей" в Украине. Подоляк также показал, во что превращаются города и села после обстрела российских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Подоляка в Twitter.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк отметил, нередко от спикеров Кремля, в частности, от главного дипломата России Сергея Лаврова можно услышать заявления о том, что российские войска не обстреливают гражданские объекты в Украине, а наносят удары исключительно по военных целях. Исходя из такого заявления правильно было бы Всемирной организации здравоохранения создать международный психиатрический консилиум. Он должен будет заняться теми заявлениями, которые озвучивают официальные лица России, потому что есть все угрозы, что в мире может распространиться новый вирус.

По словам Подоляка, лучше всего подтверждает то, что сказанное российскими спикерами расходится с реальностью, фото последствий атак по жилым районам в украинских городах. Советник главы ОП считает, что это лишнее доказательство того, что российские военные обстреливает мирных граждан Украины.

Стоит отметить, что Лавров в одном из недавних своих интервью в очередной раз сказал, то что происходит в Украине не война, а именно "спецоперация". Этот термин, по словам Лаврова, объясняется тем, что российским войскам запрещено наносить удары по мирным гражданским объектам.

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