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У Зеленского рассказали, сколько ежедневно гибнет украинских военных, назвав главную причину

Потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день

сегодня, 07:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Горячая фаза войны в Украине продолжается, и украинская армия в боях с оккупантами ежедневно теряет от 100 до 200 своих воинов. Как передает портал "Комментарии", об этом в "Newshour BBC World Service" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, сколько ежедневно гибнет украинских военных, назвав главную причину

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Советник главы ОП уточнил, что у таких потерь ВСУ есть свое объяснение. Слишком большой паритет в возможностях украинских и российских военных. И многие жизни украинских героев можно было бы сохранить, если бы Запад слышал Украину, слышал ее призывы предоставить как можно быстрее современное вооружение, в частности, самые мощные артсистемы, использование которых могло бы нанести максимальный урон врагу и уберечь украинских защитников от гибели на поле боя. 

По словам Михаила Подоляка, Украина также очень сильно нуждается в ракетных системах. Если Киев получить 300 ракетных систем, тогда на поле боя силы буду примерно равны и Украина сможет наносить прицельный огонь по противнику, выбивая его со своей территории и освобождая украинские города и села.

Также Подоляк высказал свое личное мнение, что пока на поле боя Россия не потерпела поражение, пока не начала отступать, ни о каком диалоге, где можно добиться понимания и компромисса, и речи быть не может. Москва и дальше будет пытаться оккупировать как можно больше украинской земли, понимая, что Запад медлит с поставками современного вооружения и можно и дальше безнаказанно убивать украинцев, как н поле боя, так и в мирных городах.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-61752749?xtor=AL-73-[partner]-[ukr]-[headline]-[ukrainian]-[bizdev]-[isapi]&fbclid=IwAR3kjFH67NANHxcFwXaMSPEIwsWEPAxdxdykYS0HMzvQ2UvzZaqM4TBmyZQ
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