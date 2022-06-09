У Зеленского рассказали, нужно ли увеличивать темпы мобилизации

На сегодня в Украине количество человеческого резерва в разы превышает наличие военной техники, которой можно его вооружить. Об этом в интервью правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что в украинской армии сегодня нет проблем с человеческими ресурсами, призвано уже достаточно людей. Люди есть и их держат, но вот с оружием есть большие вопросы, потому как вооружить людей особо нечем. Поэтому нет смысла увеличивать темпы мобилизации. Разве что есть запрос на отдельные специфические военные специальности.

Алексей Арестович отметил, он лично всегда поддерживал подход, когда приоритет отдавался дифференцированной мобилизации. В первые дни войны были панические настроения, не было понимания, удастся ли удержать врага. На фронте были нужны абсолютно все. Теперь такой надобности нет. Теперь используется другой подход. При этом советник главы ОП уточнил, что это не значит, что уже нет критической ситуации, она есть, но все же, что касается призыва, тот тут нужен избирательный подход.

Арестович добавил, при отборе людей важно обращать внимание на такие показатели, как профессиональная пригодность, мотивация, а также особое внимание уделять тому, какая воинская специальность у призывника.

По словам советника главы ОП, сейчас военкоматы перегружены, работают, как могут. Каждый день очень много работы – за сутки до 500 заявок нужно проработать: со всеми жалобами, потребностями, медкомиссиями и т.д.

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