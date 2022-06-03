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У Зеленского подтвердили, что Украина ударила по группировкам врага в Крыму

Алексей Арестович ответил, считают ли США Крым украинским, когда говорят о дальнобойных РСЗО

сегодня, 07:50 comments1265
Автор:

Кравцев Сергей
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За время полномасштабной войны ВСУ уже наносили удар по группировкам русских войск, которые базируются в оккупированном Крыму. Эти бомбардировки были весьма удачными. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politeka" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, высказываясь относительно того, был ли запрет от США наносить удары по аннексированному Крыму, как и по другой территории России.

У Зеленского подтвердили, что Украина ударила по группировкам врага в Крыму

Крым. Фото из открытых источников

Алексей Арестович уверен, прежде, чем согласиться на передачу ВСУ тяжелого вооружения, союзники Украины не ставили условие – не атаковать Крым. Именно поэтому есть большая вероятность того, что украинские защитники нанесут удары по российским войскам в Крыму, ведь оттуда выступают основные силы, которые потом атакую другие южные регионы страны.

По словам советника главы ОП, Вашингтон не единожды уже повторял, что Крым – это Украина и это не просто политическое заявление. Американцы везде подтверждают этот факт. Поэтому при возможности ВСУ смогут атаковать врага на своей территории украинского Крыма. Ведь это территория Украины, а не России.

В подтверждение своих слов Арестович рассказал, что бомбардировки скопления вражеских войск в Крыму за время этой полномасштабной войны уже были, но о них пока не говорили публично. Советник главы ОП добавил, что эти атаки украинской армии были весьма успешными и достигли своей цели.

Также Алексей Арестович спрогнозировал, что вскоре наступит то время, когда западные союзники начнут поставлять в Украину ракеты с дальностью стрельбы до 300 км.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IoIthRZjaHk&t=1920s
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