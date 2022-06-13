У Зеленского озвучили задачи "минимум" и "максимум" в войне против РФ

В войне, которую развязала Россия против Украины у официального Киева есть также свои цели, которые должны быть достигнуты, прежде чем будет подписано мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии" об этих целях в интервью белорусскому изданию "Зеркало" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже не единожды озвучивал задачу "минимум" в этой войне. Она заключается в том, что российские войска должны отойти к тем позициям, которые они занимали до 24 февраля. Если это будет сделано, то может быть возобновлен переговорный процесс, где будут обсуждены все проблемы, которые беспокоят как российскую, так и украинскую стороны. Есть и задача "максимум", которая состоит в том, что должна быть восстановлена полностью территориальная целостность Украины, включая аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса.

Также задача "максимум" включает в себя проигрыш России и её трансформация. Если же не будет капитуляции России, то будет оставаться риск, что вследствие пропагандистского угара Россия может предпринять очередную попытку вторжения в Украину.

При этом Михаил Подоляк отметил, что прогнозы завершения войны делать невозможно, потому что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока российские военные не уйдут с территории Украины. Советник главы Офиса президента отметил, что Украина не готова платить такую цену, как Россия, когда в день гибнет огромное количество людей, потому что для Украины эти люди "золотой актив". Именно поэтому власти постоянно ищут механизм, который уменьшит нашу цену в этой войне.

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