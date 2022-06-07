У Зеленского дали обещание украинцам по войне в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к украинцам, давая оценку тем событиям, которые происходят на фронте. Он попросил украинцев не переживать слишком сильно, услышав о том, что какой-то населенный пункт на время занят российскими оккупантами. Ведь пройдет время и каждый захваченный населенный пункт снова будет украинским. Как передает портал "Комментарии", об этом Михаил Подоляк заявил в видеообращении.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк отметил, что в Украине идет самая настоящая война с очень непростым противником. И нет ничего необычного, если происходит так, что украинцы где отступают, это не значит, что россияне, заняв тот или иной населённый пункт там останутся навсегда. Они будут оттуда выбиты, но должно пройти немного времени. Все, что происходит на фронте Подоляк назвал тактическими маневрами.

По словам советника главы ОП, на войне так бывает, что удается что-то отбить, а где-то приходится отступить. Но это не есть поражение или сдача территорий. При этом, что россияне сегодня превосходят украинцев по численности. У них также намного больше вооружения. Но так не будет продолжаться долго. И каждый украинский город, каждое украинское село будет возвращено под контроль Украины.

Также Михаил Подоляк заверил, что повторения истории 2015-го года уже не будет и Украина точно вернет обратно все свои территории. Подоляк считает, что это произойдет, потому что сегодня на фронте находятся профессионалы и они знают свое дело, а еще потому что Украина получает очень много современного вооружении ждет, когда будут введены дополнительные санкции, которые окончательно добьют российскую экономику, не позволив ей продолжать свою войну против Украины.

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