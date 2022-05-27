У РФ новая тактика в войне против Украины: где остановится агрессор – какое решение должен принять Запад

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Радио Свобода" заявил, что война с российским агрессором будем долговременной. По его словам, сейчас задача армии РФ – выйти на границы Луганской и Донецкой областей, а также закрепиться на захваченных территориях Херсонской. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как россияне изменили тактику спустя три месяца войны. И что нам нужно, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

Тяжелая артиллерия. Фото: из открытых источников

Радует информация зарубежных СМИ, что на следующей неделе власти США якобы объявят о поставках в Украину установок дальнобойной артиллерии MLRS



Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что россияне стали осторожнее. И не идут нахрапом, как в первые недели и даже месяцы.

"Они вернулись к своей самой распространенной тактике – тактике выжженной земли. Ее применяли во вторую Чеченскую войну, при захвате Цхинвала, во время боев в Сирии. Суть в том, что они не вступают в прямое боевое столкновение до тех пор, пока российская артиллерия и авиация не вынесет нашу позицию полностью. Это приводит, как правило, к тому, что мы несем потери, вынуждены оставлять одни рубежи обороны, переходя к другим. Понемногу отступая на том же Донбассе. Потому что, когда рубеж обороны полностью перекапывается артой и авиацией, там уже нечего оборонять и зачастую некому", – поясняет Олег Жданов.

По его мнению, для того, чтобы переломить ситуацию, нам нужна дальнобойная артиллерия, причем в значительном количестве. Не 10-50 гаубиц, а 300-350. Три-четыре полноценных артбригады. Нужны реактивные системы залпового огня (РСЗО), авиация.

"В этом смысле радует информация зарубежных СМИ, что на следующей неделе власти США якобы объявят о поставках в Украину установок дальнобойной артиллерии MLRS и, возможно, HIMARS. Это решает проблему, особенно РСЗО, – отмечает эксперт. – Но тут важен вопрос времени. Нам всё это нужно здесь и сейчас. А лучше бы вообще вчера. А они пока лишь решают – поставлять-не поставлять, а если поставлять – когда и сколько".

Война будет длиться до того момента, пока россиян будут сохранять способность ее вести

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что россияне в последние недели перешли от неконцентрированных ударов по всем направлениям – к ряду концентрированных, с упором на Донбассе и юге (Херсонская и Запорожская области). На северном направлении, отмечает он, оккупанты ограничили боевые действия, хоть и продолжают сохранять напряжение.

"Некоторые западные политики считают, что, оккупировав те же Донбасс и, к примеру, полностью Запорожскую и Херсонскую области, россияне остановятся. Удовлетворившись, допустим, сухопутным коридором в Крым и отсечением Украины от Азовского моря. Я же уверен, что это будет лишь создание плацдарма для развития дальнейшего наступления на другие территории Украины", – говорит эксперт.

А потому, подчеркивает он, те западные политики (как нынешние, так и бывшие), которые осторожно намекают, что Украине стоит пытаться достичь мира путем территориальных уступок агрессору, глубоко ошибаются.

"Мы это проходили в 2014-м, когда думали, что определенными уступками можно умиротворить российского агрессора, – напоминает Валентин Гладких. – 2022-й показал, что нет, нельзя".

На сегодняшний день, продолжает эксперт, известно, что РФ использует против Украины практически весь арсенал наличного у нее вооружения. За исключением разве что оружия массового поражения типа химического и тактического ядерного. А так в ход идут уже и фосфорные бомбы, и новейшая огнеметная система "Солнцепек".

"И на фоне всего этого ужаса некоторые западные лидеры всё еще сомневаются – стоит ли предоставлять Украине тяжелое вооружение. По их мнению, это может спровоцировать эскалацию. Какой еще им эскалации не хватает?! Единственное, что может не отложить, а прекратить эту войну – это военное поражение Российской Федерации, – уверен Валентин Гладких. – А для этого необходимо, чтобы Украина получила и РСЗО, и прочее тяжелое вооружение, которое позволит ВСУ более эффективно уничтожать агрессора. Кроме того, нам точно понадобится высокоточное вооружение. Потому что мы не можем себе позволить освобождать украинские города так, как россияне их захватывали, а именно – стирая с лица земли. Нам важно бить точечно – уничтожая оккупантов и нанося минимальный ущерб мирному населению и инфраструктуре".

Важно понять, акцентирует эксперт, что война будет длиться до того момента, пока россиян будут сохранять способность ее вести. И надо быть наивным, глупым или циничным, если этого не понимать – или делать вид, что не понимаешь, резюмирует Валентин Гладких.

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