Российские военные и пропагандисты продолжают говорить, что ВСУ давно потеряли свою противовоздушную оборону. Однако ежедневно враг продолжает терять самолеты, вертолеты, ракеты, не достигающие своих целей. Так, за предыдущие сутки украинские воины уничтожили 9 вражеских целей, среди которых самолет и вертолет. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке командования Воздушных сил.

Российский самолет. Фото: Генштаб ВСУ

В своде говорится, что четвертого июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении — БПЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из подлодок рашистов.



Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах.

Всего за сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей оккупантов:



— один самолет (предварительно Су-34);

— один вертолет (Ка-52);

— три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");

— четыре крылатых ракеты.

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