logo

BTC/USD

29761.50

ETH/USD

1794.31

LTC/USD

62.97

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У ПВО Украины новый рекорд: в Генштабе рассказали, сколько вражеских целей «приземлили» ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

У ПВО Украины новый рекорд: в Генштабе рассказали, сколько вражеских целей «приземлили» ВСУ

ВСУ продолжают демилитаризировать российскую авиацию

сегодня, 08:46
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские военные и пропагандисты продолжают говорить, что ВСУ давно потеряли свою противовоздушную оборону. Однако ежедневно враг продолжает терять самолеты, вертолеты, ракеты, не достигающие своих целей. Так, за предыдущие сутки украинские воины уничтожили 9 вражеских целей, среди которых самолет и вертолет. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке командования Воздушных сил.

У ПВО Украины новый рекорд: в Генштабе рассказали, сколько вражеских целей «приземлили» ВСУ

Российский самолет. Фото: Генштаб ВСУ

В своде говорится, что четвертого июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении — БПЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из подлодок рашистов.

Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах.

Всего за сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей оккупантов:

— один самолет (предварительно Су-34);

— один вертолет (Ка-52);

— три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");

— четыре крылатых ракеты.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты накрыли огнем Киевщину: взрывы также прогремели в столице.

Также издание "Комментарии" сообщало — главный командующий российским вторжением в Украину – на выход: что не так с путинскими генералами – эксперты рассказали в эксклюзивном интервью.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0rjCNUa6iFYnXbxivAvP3JfYhTccGnbaNHzctcJrLwXJ57xKF6KNP5ZtES7RVdGiyl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!