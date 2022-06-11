У агрессора достаточно потенциала для ведения долгосрочной войны, - разведка

Военные разведчики говорят, что резервов и потенциала у россии еще достаточно для затягивания боевых действий в длительную войну в Украине, несмотря на потери в живой силе и технике, которые наносят ей ВСУ ежедневно на фронтах. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

фото Генерального штаба ВСУ

Сейчас на территории Украины воюют 103 батальонно-тактические группы, в российской армии еще около 40 БТГр в резерве. По данным разведки, российское военное командование уже разработало план на 120 дней войны, то есть на четыре месяца. Ежемесячно оно корректирует его в зависимости от ситуации на фронтах, тактических побед или поражений в захвате населенных пунктов.

Заявленной ранее цели "спецоперации" в Украине россия не достигла, это признали и иностранные разведки США и Британии. Однако останавливаться Путин не собирается, из-за поражений в боях оккупантам приходится проводить передислокацию войск и концентрировать свои усилия по отдельным направлениям, как это они делают сейчас в Луганской области.



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