Три месяца полномасштабной войны России против Украины: главные выводы и прогнозы

Сегодня, 24 мая, – 90 дней со дня открытого вторжения РФ в Украину и развязывания полномасштабной войн с целью уничтожения нашего государства. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами после трехмесячного противостояния, анализом ситуации на текущий момент, а также прогнозами.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Для того, чтобы приблизить победу, нужно как можно быстрее нанести решительнее удары по российской экономике

Директор Международного института политической философии, политический аналитик

Виктор Савинов подчеркивает, что война прошла все теоретические сроки так называемого блицкрига. Она становятся затяжной.

"На первый план в таких войнах – долгих, позиционных, когда фронт практически не двигается (ни у одной из сторон нет решающего перевеса, позволяющего одержать некую грандиозную победу, которая решила бы исход войны) – выходит экономический фактор. Первая мировая война, сколько бы там не было знаменитых сражений, разрешилась, прежде всего, как сражение экономик. Германская не выдержала в итоге – и война завершилась перемирием, которое превратилось в капитуляцию", – напоминает Виктор Савинов.

По его мнению, скорее всего, эта российско-украинская война завершится таким же образом.

"У России шансов на победу в экономической войне (учитывая, что Украину поддерживают ведущие экономики мира) немного. Тогда как у нас они достаточно велики. Но для того, чтобы приблизить победу, нужно как можно быстрее нанести решительнее удары по российской экономике, – подчеркивает эксперт. – Президент Зеленский, в том числе выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе , назвал такие удары. Ключевым является нефтяное эмбарго, которое позволит обвалить российский экспорт. Что, в свою очередь приведет к крушению экономики страны-агрессора. Чем быстрее и жестче это будет сделано, тем быстрее закончится война".

Задача украинской стороны – мотивировать партнеров конкретикой того, что нам надо

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что о причинах, ходе и последствиях этой войны говорят и будут говорить еще много. На данный же момент, по его мнению, главный вывод – нам удалось уберечь украинское государство, управленческую систему. Удалось мобилизовать наших партнеров. И это позволило дать эффективный отпор агрессору. А на определенных направлениях (Киевская, Сумская, Харьковская области) не просто остановить продвижение противника, но и перейти к контрударам и контрнаступлениям.

"В целом же ситуация остается сложной, – говорит генерал. – Особенно в Луганской и Донецкой областях, где идут ожесточенные бои, в Херсонской, которая практически полностью оккупирована. Противник намеревается не просто закрепиться на Херсонщине и Донбассе, пробив сухопутный коридор в Крым, но и, очевидно, присоединить эти украинские земли к РФ".

Безусловным успехом украинской стороны Василий Богдан называет то, что нашим высшему военно-политическому руководству, дипломатии удалось подвигнуть международных партеров к более активным действиям в контексте поставок в Украину соответствующих вооружений, техники и боеприпасов. Чему примером – очередная встреча более 40 министров обороны в формате "Рамштайн". Это, акцентирует генерал, создает перспективы для эффективных решений боевых задач на фронтах в разных операционных зонах. Чтобы в дальнейшем полностью освободить Украину.

"Действия наших партнеров, лидерами среди которых являются США, Великобритании, Польша (президент которой 22 мая посетил Украину и обратился с посланием к Верховной Раде) – свидетельствуют, что они понимают всю сложность ситуации. В том числе на юге и востоке Украины. И хотят мобилизоваться сами и активизировать других, чтобы поддержать нас не только морально-политически, но и безопасностном, оборонном отношении. Это вселяет определенный оптимизм. Задача украинской стороны – мотивировать партнеров конкретикой того, что нам надо. И доносить важность ускорения темпов предоставления нам вооружения, боеприпасов, соответствующей техники", – резюмирует Василий Богдан.

Нам нужны и "Гарпуны", чтобы разобраться с российскими кораблями, а еще "Патриоты", чтобы закрыть небо

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Эти три месяца открытой войны окончательно убедили, что русские нам точно – не братья. Что они могут бить подло, в спину. Говоря "мы не будем нападать" – нападать. И так далее. Еще один важный вывод – российская армия точно не вторая армия по силе в мире. Она оказалась куда слабее, чем рисовала пропаганда РФ".

Татьяна Попова также рассказала о фронтовой ситуации на данный момент.

На Волынско-Полесском направлении, откуда ранее заходили российские войска, сейчас происходит усиление белорусской армии у белорусско-украинской границы. При этом на территории Беларуси остались российские "Искандеры", причем четыре пусковые установки перебазировали ближе к границе с Украиной. С воздушного пространства Беларуси россияне ранее наносили авиаудары по нашей территории. Так что угроза оттуда сохраняется. Но она несоизмеримо меньше, чем была в начале войны.

На Северском направлении (граница вдоль линии Глухов-Сумы) оккупантов удалось оттеснить на территорию России. Откуда то и дело производятся ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также осуществляются время от времени артобстрелы позиций ВСУ.

Сложнее ситуация на Слобожанском направлении. В Харьковской области противник ведет штурмовые действия с целью закрепления на западных и северных окраинах.

На Славянском направлении, со стороны захваченного Изюма, россияне пытаются установить контроль над Долгеньким (поселок в 15 км к югу от Изюма).

На Донецком направлении (Донецкая и Луганская области) – самая сложная ситуация. Как она будет развиваться в ближайшее время – зависит от многих факторов. В том числе от скорости попадания на фронт новых видов вооружения от западных союзников Украины.

"Мы видели неоднократные неудачные попытки агрессора форсировать Северский Донец – с потерей большого количества бронетехники и живой силы. При этом Лисичанск и Северодонецк остаются под тотальными обстрелами и угрозой полного окружения. Там сейчас идут тяжелейшие бои с задействованием реактивной и ствольной артиллерии. Не прекращаются попытки противника захватить трассу Бахмут-Лисичанск, – отмечает Татьяна Попова. – На Авдеевском и Кураховском направлениях всё стабильно напряженно. Там продвинуться противнику не удается".

На Запорожском направлении агрессор усиливает группировку в захваченных районах.

Что касается Южно-Бугского направления, то противник не прекращает боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области, чтобы иметь условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

"В Черноморском бассейне, по-прежнему находятся российские военные корабли с носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". По некоторым данным, остался суммарный залп всего на девять ракет. Но и это страшно, – отмечает Татьяна Попова. – Нам нужны и "Гарпуны" (противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним уже пообещала передать Украине Дания), чтобы разобраться с этими кораблями, и "Патриоты" (зенитный ракетный комплекс Patriot, о поставках которого давно просит союзников наша страна), чтобы закрыть небо, и авиация, чтобы продолжить освобождение своих территорий. Надеюсь, в ближайшее время мы всё это получим. И военная ситуация будет развиваться в позитивном для Украины ключе".

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