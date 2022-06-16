Третий "Рамштайн": Резников рассказал, какую помощь от союзников получит Украина

Как передает портал "Комментарии", министр обороны Алексей Резников рассказал об итогах встречи в формате "Раммштайн" и тех "плюсах", которые удалось выбить Украине во время встречи с союзниками. Подробностями министр поделился у себя в Twitter.

Алексей Резников. Фото: TWITTER Резникова

В итоге Резников остановился на четырех ключевых тезисах о том, что Украина продолжит борьбу за свободу и независимость, наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину, НАТО имеет самое большое единство в своей истории, Украина точно победит.

Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу". По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения. В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США. А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.

Также министр заинтриговал, написав, что Украина получит "кое-что еще".

Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.



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