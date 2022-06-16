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Третий "Рамштайн": Резников рассказал, какую помощь от союзников получит Украина

Украина получит еще больше вооружения от союзников

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", министр обороны Алексей Резников рассказал об итогах встречи в формате "Раммштайн" и тех "плюсах", которые удалось выбить Украине во время встречи с союзниками. Подробностями министр поделился у себя в Twitter. 

Третий "Рамштайн": Резников рассказал, какую помощь от союзников получит Украина

Алексей Резников. Фото: TWITTER Резникова

В итоге Резников остановился на четырех ключевых тезисах о том, что Украина продолжит борьбу за свободу и независимость, наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину, НАТО имеет самое большое единство в своей истории, Украина точно победит.

Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу". По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения. В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США. А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии. 

Также министр заинтриговал, написав, что Украина получит "кое-что еще".                

Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — без вмешательства НАТО это не закончится: генерал США сделал заявление по войне в Украине. НАТО оказался перед сложным выбором или Альянс выходит за свою территорию, или поднимается вопрос о прекращении его существования. Такую позицию высказал бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк, давая оценку событиям, которые происходят в Украине. Без вмешательства НАТО ситуация на фронте не изменить.




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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1537188563950784513?t=XJ7gREZsy5rA9OA2dqiRIA&s=09
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