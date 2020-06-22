Гитара Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные 6 млн долларов

Гитару, на которой играл фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн во время своего выступления на MTV Unplugged в 1993 году, была продана на аукционе за 6 миллионов долларов. Об этом пишет CNN.



Гитара Martin D-18E 1959 года, на которой Курт Кобейн играл для записи вживую в 1993 году, за пять месяцев до своей смерти в 1994 году.

Кобейн настроил гитару, добавив звукосниматель Бартолини в звуковую скважину, согласно заявлению с аукционов Жюльена. Он также украсил футляр из твердой скорлупы, который входит в лот, листовкой с альбома Poison Idea 1990 года "Feel The Darkness".

Торги за гитару начались с 1 миллиона долларов, но быстро пошли вверх, и инструмент был продан за 6 010 000 долларов – цифра, которую аукционы Жюльена назвали "новым мировым рекордом для гитары".

Победителем торгов стал австралийский бизнесмен Питер Фридман, владелец компании Rode Microphones, который лично участвовал в торгах в Беверли-Хиллз.

Напомним, оливково-зеленый кардиган, надетый Кобейном для сессии, продан за 334 тыс. долларов на аукционе в октябре 2019 года, что, по словам Жюльена, было мировым рекордом для кардигана.

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