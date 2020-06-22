Гитара Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные 6 млн долларов

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Татьяна Веремеева
Гитару, на которой играл фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн во время
своего выступления на MTV Unplugged в 1993 году, была продана на аукционе за 6
миллионов долларов. Об этом пишет CNN.
Гитара Martin D-18E 1959 года, на
которой Курт Кобейн играл для записи вживую в 1993 году, за пять месяцев до своей
смерти в 1994 году.
Кобейн настроил гитару, добавив звукосниматель Бартолини в звуковую
скважину, согласно заявлению с аукционов Жюльена. Он также украсил футляр из
твердой скорлупы, который входит в лот, листовкой с альбома Poison Idea 1990
года "Feel The Darkness".
Торги за гитару начались с 1 миллиона долларов, но быстро пошли вверх, и
инструмент был продан за 6 010 000 долларов – цифра, которую аукционы Жюльена
назвали "новым мировым рекордом для гитары".
Победителем торгов стал австралийский бизнесмен Питер Фридман, владелец
компании Rode Microphones, который лично участвовал в торгах в Беверли-Хиллз.
Напомним, оливково-зеленый
кардиган, надетый Кобейном для сессии, продан за 334 тыс. долларов на
аукционе в октябре 2019 года, что, по словам Жюльена, было мировым рекордом для
кардигана.
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