Страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди тех, кто покупает зерно, украденное Россией

Турция на словах рассказывает о том, что пытается всеми силами добиться того, чтобы морские порты Украины были разблокированы, а тем временем втихую покупает у России украинское зерно, которое страна-агрессора просто украла. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Зерно. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат также публично обратился к власти в Турции, чтобы там поспособствовала скорейшему расследованию – кто именно дал разрешение, чтобы Россия могла поставлять украденное в Украине зерно в другие страны транзитом, пользуясь турецкими морскими водами. Ей удается это делать беспрепятственно.

Украина уже заявляла, что будет считать те страны, которые покупают России украинское зерно, незаконно вывезенное из заблокированных украинских портов, такими, которые причастны к преступлению страны агрессора.

Отметим, в России уже попытались обменять тему разблокировки морских портов Украины на снятие санкций. Но Украина и ее союзники ответили отказом на такое предложение.

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