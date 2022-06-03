Сто дней после войны: какими они могут быть – к чему готовиться украинцам

Сегодня, 3 июня – сто дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Издание "Комментарии" посвятило этому немало аналитик. Но кроме этого, мы решили порассуждать с помощью экспертов – какой будет (должна быть) Украина, спустя 100 дней после мира.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Синергия зарубежной материальной помощи и согласие на перемены со стороны самих отечественных элит – это уже будет огромный прорыв

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий акцентирует, что важно понимать – на каких условиях будет мир.

"Возвращение к позициям до 24 февраля – это один мир… Который можно воспринимать как победу. Мир как прекращение боевых действии и закрепление на тех позициях, которые к тому моменту будут – это совсем иное… Если отталкиваться от оптимистичного варианта, который пока сложно просматривается, там тоже будет немало составляющих. Допустим, нам дали всё нужное вооружение, мы победили на поле боя, экономика не завалилась, население не потеряло надежду. В общем – мы выгнали агрессора со своей земли. Но вопрос – какой ценой… Если речь пойдет о сотнях тысячах погибших и раненых – это будет победа со слезами на глазах, рефлексию от которой мы будем ощущать еще долго", – предупреждает эксперт.

По его словам, СССР после Второй мировой было легче, так как это была тоталитарная страна. И можно было, грубо говоря, купировать все негативные последствия войны.

"Сталин через пару лет после победы практически всех калек переселил в Валаам, выбросил с улиц Москвы. И люди не встречали то и дело страшных последствий войны в виде таких проявлений… У нас такое невозможно, – отмечает Алексей Голобуцкий. – Мы будем подобное видеть, будем с этим жить. Практически у каждого украинца есть родственники, знакомые, так или иначе травмированные этой войной. Которая еще идет. И такая рефлексия не завершится через 100 дней после наступления мира. Это – на годы".

Эксперт уверен, что украинская нация должна будет сделать выводы из войны, из состояния, в котором мы пришли к ней. Но как будет проходить это осознание – сложно сказать.

"Когда бы ни пришел мир – вскоре после него Украина как демократическая страна должна будет провести выборы. Чтобы власть, которая добилась мира, получили дальнейший мандат доверия – или победила некая иная концепция, другого развития страны, – подчеркивает Алексей Голобуцкий. – В любом случае – перемирие, мир, любое состояние окончания войны, даже временное, это будет состоянием не только рефлексии на страшные потери, но еще и созданием концепции будущего. Дальше жить, как раньше мы, не можем. Мы и сейчас-то выдерживаем исключительно потому, что Украина – большая страна, у нас много населения, были проведены определенные реформы, нам помогает Запад. Но после победы нам нужно будет кардинально реформировать, изменять страну".

Для этого, считает эксперт, необходим определенный план. И уже сейчас этим нужно заниматься. А дальше, по его мнению, всё будет зависеть от того, насколько Запад захочет плотно контролировать все важные изменения – и настаивать на них.

"Потому что от нашей так называемой политической элиты я реального реформаторского рвения не ожидаю. И это можно понять: если ты жил до войны в коррупционной стране, она никуда не исчезнет и после. Все механизмы принятия решений, симбиоза политики и экономики – те же самые. Реакция общества на это будет, возможно, намного более обостренная. Но сама по себе коррупция никуда не денется. И на Западе это прекрасно понимают, – акцентирует Алексей Голобуцкий. – Поэтому и спустя 100 дней после победы будет борьба. Придет момент, когда популярность Зеленского на Западе будет намного больше, чем внутри нашей страны. И надеюсь, что его авторитет, осознание себя как исторической личности (а он уже именно такой) сработают на благо Украине. В одиночку он не сможет сломать систему, которая выстраивалась десятилетиями. А потому нужна синергия зарубежной материальной помощи ("план Маршалла для Украины" с контролем со стороны Запада) и согласие на перемены со стороны самих отечественных элит. Если это произойдет за 100 дней после мира – это уже будет огромный прорыв. Но, подчеркиваю, деньги Украине следует предоставлять в обмен на реформы. Не на профанацию, не на имитацию, а на конкретные действия по реальному обновлению нашей страны".

Параметры той, будущей мирной Украины, всем видятся по-разному

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает, что достижение мира – уже будет являться победой.

"В такие темные времена, как сейчас, хочется фантазировать на светлые темы. О том, как мы будем отстраивать наши города, искать возможности для развития. Как вернутся наши сограждане, уехавшие за рубеж. Как Украина станет получателем масштабных иностранных инвестиций. Об этом хочется говорить… Но при этом надо сохранять реализм. И думать, в первую очередь, о том, что мы сейчас должны сделать, чтобы этого мира достичь. Какие компромиссы приемлемы для нашего общества. И мне сейчас катастрофически не хватает таких мыслей, мнений от украинских экспертов – о том, что мы должны делать для достижения мира в плане дипломатии, в плане общественных компромиссов", – говорит эксперт.

По его мнению, такая дискуссия, несмотря на войну, должна проходить. Пусть, может, не публично. Но ее нет.

"Наверное, мы находимся сейчас на рубеже, когда нам самим надо ее как-то инициировать. Потому что параметры той, будущей мирной Украины, всем видятся по-разному. Например, я вижу, что права русского языка в той будущей мирной Украине будут защищены. И мы не станем ассоциировать русский язык с языком агрессора. А будем говорить, что на нем разговаривают миллионы наших соотечественников. И он не является собственностью РФ, скорее – нашей собственностью. Также надеюсь, что в Украине будущего будет развитая промышленность. Уже понятно, что одной из целей российской агрессии является деиндустриализация нашей страны. Оккупанты целенаправленно уничтожают наши промышленные объекты. Мне бы очень хотелось, чтобы мы не довольствовались участью сырьевого придатка, аграрной страны, а отстроили современную, мощную промышленность. И будем именно промышленной державой. Это тоже та вещь, о которой уже сейчас нужно дискутировать", – уверен Энрике Менендес.

Украина будущего, по его словам, должна получить всеобъемлющий договор, в котором получит гарантии своей безопасности от разных стран. Как западных, так и России. Что больше наши суверенитет, территориальная целостность нарушаться не будут.

"И, конечно, я мечтаю, чтобы вернулся в Украину мой родной Донецк. Луганск. Весь Донбасс. Пусть на неких компромиссных условиях. Я всё еще верю, что это возможно. И надеюсь, что удастся не только отстоять Донбасс, находящийся сейчас под контролем украинской власти, но и объединить весь разорванный регион", – резюмирует эксперт.

Хотелось бы, чтобы Украина через 100 дней мира была включена в европейские структуры, как минимум став кандидатом в члены ЕС

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что мы продемонстрировали 100 дней стойкости и сопротивления. И сегодня, считает она, сложно делать какие-либо прогнозы (исходя из составляющей безопасности). Даже о форматах потенциальных переговоров.



"Однако, несмотря на сложное настоящее, нам д нужно планировать будущее, хотя путь к миру еще более чем продолжителен, – говорит аналитик. – Хотелось бы, чтобы Украина через 100 дней мира была включена в европейские структуры, как минимум став кандидатом в члены ЕС. Чтобы наша страна была включенной в европейские структуры безопасности. Чтобы приобрела перспективы членства в НАТО (а то и стала членом Альянса по ускоренной процедуре), а во внутриполитическом измерении состоялись реформы управления, антикоррупционные реформы".

Экономические процессы, подчеркивает Юлия Тищенко, должны в Украине будущего способствовать развитию малого и среднего бизнеса. И, конечно, восстановлена территориальная целостность – и начат сложный, но нужный путь восстановления и перерождения.

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