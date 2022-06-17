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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:48
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 17 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 июня ориентировочно составили:

• личного состава- около 32150 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1456 (+7) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед;

• артиллерийских систем – 734 (+5) ед;

• РСЗО — 233 (+0) ед;

• средства ПВО — 97 (+0) ед;

• самолетов – 215 (+2) ед;

• вертолетов – 180 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);

• крылатые ракеты — 129 (+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2496 (+2) ед;

• специальная техника – ​​55 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что переговоры Украины и РФ: Лавров заявил, что Москву устраивала переговорная позиция Киева. Глава МИД РФ обвинил Украину в отказе продолжать переговоры по установлению мира. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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