Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 16 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как сообщает Генштаб, общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 32950 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1449 (+9) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) ед;

• артиллерийских систем – 729 (+7) ед;

• РСЗО — 233 (+3) ед;

• средства ПВО — 97 (+0) ед;

• самолетов – 213 (+0) ед;

• вертолетов – 179 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0);

• крылатые ракеты — 129 (+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2494 (+9) ед;

• специальная техника – ​​55 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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