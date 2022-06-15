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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях

сегодня, 10:41
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, согласно данным Генштаба, общие боевые потери армии россии с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 32750 (+250) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1440 (+6) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед;

• артиллерийских систем – 722 (+1) ед;

• РСЗО — 230 (+1) ед;

• средства ПВО- 97 (+0) ед;

• самолетов – 213 (+0) ед;

• вертолетов – 179 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);

• крылатые ракеты — 129 (+4);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2485 (+12) ед;

• специальная техника — 55(+1);

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что РСЗО HIMARS скоро доставят в Украину: обучение наших военных завершено. В США заявили, что украинские военные завершили обучение руководству РСЗО HIMARS, поэтому ожидаются поставки. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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