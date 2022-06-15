Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, согласно данным Генштаба, общие боевые потери армии россии с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили:
• личного состава — около 32750 (+250) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1440 (+6) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед;
• артиллерийских систем – 722 (+1) ед;
• РСЗО — 230 (+1) ед;
• средства ПВО- 97 (+0) ед;
• самолетов – 213 (+0) ед;
• вертолетов – 179 (+1) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
• крылатые ракеты — 129 (+4);
• корабли/катера — 13 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2485 (+12) ед;
• специальная техника — 55(+1);
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
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