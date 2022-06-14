Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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Денис
В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 июня ориентировочно составили:
• личного состава — около 32500 (+200) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1434 (+2) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед;
• артиллерийских систем – 721 (+3) ед;
• РСЗО/MLRS — 229 (+3) ед;
• средства ПВО — 97 (+0) ед;
• самолетов – 213 (+0) ед;
• вертолетов – 179 (+1) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3);
• крылатые ракеты — 125(+0);
• корабли/катера — 13 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2473 (+13) ед;
• специальная техника / special equipment – 54 (+0);
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина дает отпор РФ 110 дней: есть ли повод для оптимизма – что ждать на фронте в ближайшие недели. Главный вывод за 110 дней войны — ВСУ остановили полномасштабное наступление врага, но Россия позиционно продолжает продвижение.
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Генштабе назвали новое направление наступления российских войск. На Харьковском направлении РФ основные усилия сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе.
Также "Комментарии" сообщал о том, что последнее китайское предупреждение: станет ли Тайвань второй Украиной. Сегодня Китайская Республика, которую чаще называют Тайванем, является частично признанным государством.
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