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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:54
Автор:

Денис
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В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 32500 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1434 (+2) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед;

• артиллерийских систем – 721 (+3) ед;

• РСЗО/MLRS — 229 (+3) ед;

• средства ПВО — 97 (+0) ед;

• самолетов – 213 (+0) ед;

• вертолетов – 179 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3);

• крылатые ракеты — 125(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2473 (+13) ед;

• специальная техника / special equipment – ​​54 (+0);

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина дает отпор РФ 110 дней: есть ли повод для оптимизма – что ждать на фронте в ближайшие недели. Главный вывод за 110 дней войны — ВСУ остановили полномасштабное наступление врага, но Россия позиционно продолжает продвижение. 

Читайте также о том, что каким будет курс доллара, когда НБУ "отпустит" гривну: как скоро это может произойти. Рано или поздно гривну придется отпустить в свободное плаванье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Генштабе назвали новое направление наступления российских войск. На Харьковском направлении РФ основные усилия сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что последнее китайское предупреждение: станет ли Тайвань второй Украиной. Сегодня Китайская Республика, которую чаще называют Тайванем, является частично признанным государством. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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