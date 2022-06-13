Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 13 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как сообщает Генштаб, общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 32300 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1432 (+2) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 718 (+3) ед;

• РСЗО — 226 (+0) ед;

• средства ПВО — 97 (+0) ед;

• самолетов – 213 (+1) ед;

• вертолетов – 178 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);

• крылатые ракеты — 125(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2460 (+5) ед;

• специальная техника – ​​54 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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