Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 10 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 31900 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1409 (+11) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед;

• артиллерийских систем – 712 (+1) ед;

• РСЗО — 222 (+9) ед;

• средства ПВО — 97 (+1) ед;

• самолетов – 212 (+0) ед;

• вертолетов – 178 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);

• крылатые ракеты — 125(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17) ед;

• специальная техника — 54 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.



Напомним, ранее портал "Комментарии" писали о том, что путин возомнил себя Петром I: в чем опасность заявления диктатора – как реагировать Украине и миру. Президент РФ, снова обратился к истории и открыто дал понять, что он начал войну против Украину, чтобы не защищать, как врала российская пропаганда, а отбирать и убивать.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что страна-предатель: эксперт рассказал, от кого в ЕС мы так и не дождемся вооружения. Эксперт отметил, что для Украины это будет не смертельно, но болезненно.

Также "Комментарии" сообщали о том, что авиация ВСУ ударила по оккупантам сразу в пяти населенных пунктах Херсона. За сутки на Донбассе украинские защитники отразили семь вражеских атак.

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