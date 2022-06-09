Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 9 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 9 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 31700 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1398 (+5) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3438 (+9) ед;

• артиллерийских систем – 711 (+8) ед;

• РСЗО — 213 (+0) ед;

• средства ПВО — 96 (+0) ед;

• самолетов – 212 (+0) ед;

• вертолетов – 178 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);

• крылатые ракеты — 125(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2421 (+15) ед;

• специальная техника – ​​53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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