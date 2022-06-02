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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:48
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 2 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 30850 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1363 (+2) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) ед;

• артиллерийских систем – 661 ​​(+2) ед;

• РСЗО — 207 (+0) ед;

• средства ПВО — 95 (+1) ед;

• самолетов – 210 (+2) ед;

• вертолетов – 175 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 521 (+2);

• крылатые ракеты — 120 (+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2325 (+35) ед;

• специальная техника – ​​51 (+2).

Отмечается, что  наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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