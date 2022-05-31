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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях

сегодня, 10:55
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 31 мая. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 30500 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1358 (+9) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед;

• артиллерийских систем – 649 (+6) ед;

• РСЗО — 207 (+2) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 208 (+1) ед;

• вертолетов – 174 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8);

• крылатые ракеты — 120 (+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2275 (+11) ед;

• специальная техника – ​​48 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперт назвал четыре страны ЕС, "играющих на путинской стороне". Эти страны парализуют помощь Украине. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом доме обещают предоставить Украине ракеты: о каких идет речь. США не будет предоставлять Украине ракеты такой дальности, чтобы попасть по территории рф. 

Также "Комментарии" писали о том, что оккупанты подбираются к Славянску – накрыли город ракетными ударами: есть погибшие. Россияне ночью ракетами атаковали Славянск. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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