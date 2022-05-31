Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 31 мая. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:
• личного состава — около 30500 (+150) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1358 (+9) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед;
• артиллерийских систем – 649 (+6) ед;
• РСЗО — 207 (+2) ед;
• средства ПВО — 93 (+0) ед;
• самолетов – 208 (+1) ед;
• вертолетов – 174 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8);
• крылатые ракеты — 120 (+2);
• корабли/катера — 13 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2275 (+11) ед;
• специальная техника – 48 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперт назвал четыре страны ЕС, "играющих на путинской стороне". Эти страны парализуют помощь Украине.
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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом доме обещают предоставить Украине ракеты: о каких идет речь. США не будет предоставлять Украине ракеты такой дальности, чтобы попасть по территории рф.
Также "Комментарии" писали о том, что оккупанты подбираются к Славянску – накрыли город ракетными ударами: есть погибшие. Россияне ночью ракетами атаковали Славянск.
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