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США планирует передать Украине важное вооружение: реакция рф

В росии обеспокоены, что украинские воины, получив важное вооружение, смогут наносить удары по российским городам

сегодня, 10:40
Автор:

Мокрик Анастасия
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Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на информацию одного из чиновников. 

США планирует передать Украине важное вооружение: реакция рф

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по словам источника, переданное Украине вооружение будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут производить выстрелы гораздо дальше, чем пусковые установки, что сейчас использует Украина. Поставка такого вооружения может значительно помочь украинским военным в защите территории на Донбассе. 

The New York Times отмечает, что официальные лица не предоставили подробности о том, какие именно типы ракет будут предоставлены Штатами, но Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковым наведением, которое  несет примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба. Максимальная эффективная дальность стрельбы ракетами M31 составляет 70 км.

В то же время в рф отреагировали на информацию о возможной поставке оружия в Украину. В Telegram-канале Посольства росии в США дал свой комментарий касаемо ситуации посол Анатолий Антонов. Он отметил, что "накачка" Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Кроме того, Антонов беспокоится, что украинские воины с помощью этого оружие смогут наносить удары по российским городам. 

Вероятно, официально о передаче Украине реактивных систем залпового огня большой дальности будет сообщено на следующей неделе.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что автопарк ВСУ продолжает пополняться трофейной техникой. Один из российских танков наши воины уже используют против самих оккупантов.   

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Кулеба рассказал, идет ли подготовка к встрече Зеленского и Путина.


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Источник: https://www.nytimes.com/live/2022/05/27/world/russia-ukraine-war?name=styln-russia-ukraine®ion=hub&block=storyline_live_updates_block_recirc&action=click&pgtype=LegacyCollection#the-us-will-send-long-range-mobile-rocket-launchers-to-ukraine-officials-s
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