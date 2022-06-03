Сразу на четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить, – Генштаб

Российские оккупанты по-прежнему продолжают массированно наступать, однако получили достойный отпор украинских воинов на Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также рядом с Красногоровкой. После того, как враг понес большие потери в живой силе и технике, ему пришлось отступать. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Длинного враг нанес авиаударов силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.

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