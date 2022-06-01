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Совсем потеряли совесть: Виталий Ким об атаках врага

Оккупанты обстреливают Николаев и область из артиллерии

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Российские оккупанты усилили интенсивность обстрелов Николаева и области из артиллерии после контрнаступления ВСУ на юге. Об этом в эфире Единые новости рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Совсем потеряли совесть: Виталий Ким об атаках врага

Площадь в Николаеве, фото Википедия

По его словам, 1 июня, враг бил по жилым кварталам областного центра артиллерией 150 калибра, днем было выпущено четыре снаряда, есть погибший. Глава ОВА считает, что это "ответ" россиян на то, что их в Херсонской области ВСУ заставили убегать и взрывать мосты через Ингулец. Украинцы работают по тылам оккупантов, а те пытаются посеять панику среди людей и придают плотности огню.

Виталий Ким говорит, что по Николаеву россияне каждый день стреляют из самоходных пушек 2С7 "Пион". Не все горожане прячутся от обстрелов, реагируют на взрывы по-разному. Военные дают сигнал воздушной тревоги, когда есть угроза ракетного обстрела, который можно зафиксировать. В то время как артиллерийский обстрел происходит без предупреждения и это постоянная опасность в зоне поражения. В мае местные власти насчитали, что в городе остается 60% населения.

Сейчас люди возвращаются в дома, хотя власти предостерегали, говорили, что нужно подождать, потому что сейчас повысилась опасность.

В области населенные пункты тоже под обстрелами, это и Баштанка, и Очаков, Николаевский район — оккупанты обстреливают артиллерией их по несколько раз в день. Гуманитарная ситуация в области контролируемая, хватает продуктов, воды, есть недостаток горючего и очереди на АЗС. На улицах Николаева все же ездят частные автомобили. Местные власти сделали запасы продуктов и лекарств.

Как писал портал "Комментарии", Германия обещает предоставить украинцам современные системы ПВО.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CMJe1UD_EL4
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