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Сотрудничество с врагом: известно сколько дел открыто против бывших полицейских

Игорь Клименко заявил, что полицейские должны были прибыть в определенное место дислокации.

3 июня 2022, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Всех полицейских, которые в определенное время не прибыли в места дислокации и остались на оккупированных территориях, уволили с работы и не выплачивают зарплату. Кроме этого, есть  более 60 подозрений бывшим полицейским, перешедшим на сторону врага. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям".

Сотрудничество с врагом: известно сколько дел открыто против бывших полицейских

Игорь Клименко заявил, что полицейские должны были прибыть в определенное место дислокации (фото из открытых источников)

Правоохранитель сообщил, что в оккупации находится незначительная часть полицейских, уволенных с работы. Игорь Клименко заявил, что подписал приказ, где говорилось, что все полицейские должны в определенное время прибыть в место дислокации.

"Был подписан приказ, который требовал прибыть в определенное время в места дислокации. Работникам из Мелитополя и Бердянска нужно было прибыть в Запорожье. То же касалось Херсона, районов Луганской, Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены", — сообщил Игорь Клименко.

Кроме того, глава Нацполиции   отметил, что таким работникам перестали выплачивать зарплату. Ведь среди копов, оставшихся в оккупации, некоторые начали работать с захватчиками в органах оккупации. Другие же написали рапорт, что из-за больных родственников и других проблем не могут покинуть территорию под оккупацией. В настоящее время за изменниками следит внутренняя безопасность Нацполиции.

"Из общей штатной численности в 130 тысяч у нас сейчас более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом", — заявил Клименко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе. Украинские копы в оккупированном Мариуполе пошли работать в так называемые ДНР. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм-канале.


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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/2842-igor-klymenko-yak-tilky-dozvolyly-prodazh-alkogolyu-u-nas-odrazu-pishlo-zrostannya-konfliktnyh
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