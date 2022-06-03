Сотрудничество с врагом: известно сколько дел открыто против бывших полицейских

Всех полицейских, которые в определенное время не прибыли в места дислокации и остались на оккупированных территориях, уволили с работы и не выплачивают зарплату. Кроме этого, есть более 60 подозрений бывшим полицейским, перешедшим на сторону врага. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям". Игорь Клименко заявил, что полицейские должны были прибыть в определенное место дислокации (фото из открытых источников) Правоохранитель сообщил, что в оккупации находится незначительная часть полицейских, уволенных с работы. Игорь Клименко заявил, что подписал приказ, где говорилось, что все полицейские должны в определенное время прибыть в место дислокации.

"Был подписан приказ, который требовал прибыть в определенное время в места дислокации. Работникам из Мелитополя и Бердянска нужно было прибыть в Запорожье. То же касалось Херсона, районов Луганской, Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены", — сообщил Игорь Клименко. Кроме того, глава Нацполиции отметил, что таким работникам перестали выплачивать зарплату. Ведь среди копов, оставшихся в оккупации, некоторые начали работать с захватчиками в органах оккупации. Другие же написали рапорт, что из-за больных родственников и других проблем не могут покинуть территорию под оккупацией. В настоящее время за изменниками следит внутренняя безопасность Нацполиции. "Из общей штатной численности в 130 тысяч у нас сейчас более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом", — заявил Клименко. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе. Украинские копы в оккупированном Мариуполе пошли работать в так называемые ДНР. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм-канале.

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