Соль уже в дефиците: что еще может стать дефицитом – нужно ли украинцам начинать паниковать

В Украине из-за войны образовался дефицит соли. Причина в том, что остановлен попавший в зону боевых действий крупнейший производитель, "Артемсоль" в Донецкой области. Что еще (и почему) может (и может ли) стать дефицитом, если война не закончится в течение лета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Магазин. Фото - из открытых источников

В Украине острая проблема – дефицит материальных ресурсов для производства сельхозпродукции

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко отмечает, что дефицитом на сегодняшний день является молоко. Его и ранее не хватало, приходилось импортировать. А война усугубила ситуацию.

"Мы должны купить дополнительно не менее 1,2 млн тонн молока или молокопродукции. До войны тоже был молочный дефицит, мы покупали почти 1 млн. Но сейчас ситуация осложнилась. Если война не закончится в скором времени, нам придется в следующем году уже около 2 млн тонн молока получит по импорту", – поясняет эксперт.

Также, по его словам, увеличиваются объемы закупок говядины, с которой тоже дефицит. Почти половину этой продукции придется покупать за рубежом.

"Если до войны мы покупали там около 300 тысяч тонн говядины в год, то сейчас речь идет о не менее 500 тысячах тонн, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка, – говорит Леонид Козаченко. – Беда в том, что мы потеряли большие предприятия, которые производили молоко и говядину. Если возобновить производство той же соли возможно вскоре после того, как оттесним врага, то дефицит тех же молока и говядины сможем устранить лишь примерно через пять лет по окончанию войны. Очень сложно восстановить производство, потому что поголовье коров уничтожено, фермы разрушены".

И всё же, акцентирует президента УАК, дефицита продовольствия не будет, европейский рынок поможет нам мясом, молоком, той же солью. Но всё это, понятно, станет дороже.

"Куда более острая проблема – дефицит материальных ресурсов для производства сельхозпродукции, – подчеркивает Леонид Козаченко. – Огромная нехватка топлива. Чтобы убрать всё, что посеяли, нам не хватает 1 млн дизтоплива. Если не закупим, не сможем собрать урожай. Серьезные сложности с минеральными удобрениями. Не менее 1 млн их нужно найти до конца года. В среднем в Украине используется около 2,5 млн этих удобрений в год. У нас были запасы, но мы их уже использовали. Отечественные заводы по производству данной продукции стоят. А нам, кроме 1 млн тонн минеральных удобрений в этом году – необходимо еще 1,5 млн тонн до весны. Большая проблема. И пока никто не знает, как ее решить".

Дефицита овощей и фруктов не будет, просто будут импортные и дороже

Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак уверен, что всё зависит от развития событий на фронте.

"Например, ранние овощи, ягоды и фрукты, такие как черешня, сейчас, преимущественно, в оккупированной зоне. Поэтому дефицита их не будет, просто будут импортные и дороже", – поясняет эксперт.

А так, в целом, дефицитов продуктов питания не ожидается, считает Андрей Ярмак.

Если раньше был выбор из, допустим, 5-7 наименований, то теперь будет из 2-3

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Вокруг той же соли проблема – временна и решаема. Да, фактически монопольный производитель соли – "Артемсоль" – вынужден был остановить производство. Но соль будет импортироваться. Просто станет дороже. К тому же, соль не тот продукт, который столь же востребован как хлеб. Потребление соли около 2 кг в год на человека в среднем. Уверен, рынок будет вскоре насыщен солью".

По словам эксперта, если дефицит того же хлеба и прочих социальных продуктов, которые потребляются ежедневно, может привести к голоду и недоеданиями, тот в случае с солью проблему разрешат. И ажиотажный спрос на этот продукт вскоре спадет.

"Думаю, дефицита продуктов, по крайней мере, по базовым позициям, в Украине не будет. Их либо станут завозить из-за рубежа (в том числе по гуманитарной линии), либо производить у нас. Производители, которые обеспечивали крупные города и регионы, продолжают работу. Некоторые просто переместили производство на Западную Украину. Возможно сокращение ассортимента. Если раньше был выбор из, допустим, 5-7 наименований, то теперь будет из 2-3. Так что проблем не вижу. Вопрос в ассортименте и цене", – резюмирует Тарас Загородний.

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