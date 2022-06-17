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СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями

Взамен на получение Украиной статуса кандидата в ЕС лидеры Евросоюза озвучили Зеленскому свое требование

сегодня, 11:40
Автор:

Кравцев Сергей
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На публике лидеры Европейского Союза Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, которые 16 июня были с официальным визитом в Киеве, заявили, что они полностью поддерживают Украину в войне против России, а также готовы поддержать интеграционные намерения Киева. Но, как и ожидалось, не обошлось без скрытой цели визита. За закрытыми дверями лидеры Франции, Германии и Италии в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждали того пойти на переговоры с Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Die Welt".

СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание сообщает, Макрон, Драги, Шольц поддержали стремление Украины получить статус кандидатов в члены Европейского Союза, но взамен потребовали от президента Украины сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это было главным условием того, что Украина получит статус кандидата в ЕС. Об этом публично не сообщалось, но по информации источников издания в переговорах с глазу на глаз такое требование было озвучено.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры Украины и РФ: глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву устраивала переговорная позиция Киева. Сергей Лавров отметил, что в конце марта Россия получила от Украины на бумаге предложения, которые Кремль был готов обсуждать и использовать в работе.  Далее Лавров обвинил Украину в том, что со средины апреля и до этого времени в переговорном процессе наступила затяжная пауза. По словам российского дипломата, официальные власти Украины не проявляют интерес к возобновлению переговоров и не отвечают на предложения Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, как Украине удалось лишить Россию важного козыря в войне: что поняли лидеры Евросоюза после визита в Киев – какой шанс перезапустить переговоры о мире.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus239401917/Scholz-Macron-und-Draghi-in-Kiew-Die-neue-Dreier-Achse-der-EU.html
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