Смерть Путина: остановит ли она войну в Украине



















Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович заявил, что, когда умрет российский диктатор Владимир Путин, война в Украине станет никому из его окружения не нужной. По мнению Арестовича, сейчас продолжается, потому что "так хочет вождь", а все его подчиненные делают вид, что поддерживают данную "спецоперацию". Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли смерть Путина может остановить эту войну?

Фото kremlin.ru

Пока РФ существует в виде империи – ее война с Украиной не закончится

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш рассуждает следующим образом:



"Остановится ли война, если сдохнет путин? Это будет зависеть от того к кому перейдет власть в РФ и насколько легитимно она перейдет. На сегодняшний день не видно предпосылок к тому, что она может перейти к оппозиции, хотя бы потому, что оппозиции в России сегодня просто нет. Вся российская оппозиция за пределами страны. Опять же, если передача власти будет не совсем легитимной в глазах народа, то новой власти придется подыгрывать общественным настроениям, а народ на сегодня заряжен пропагандой на войну".

Поэтому, отмечает эксперт, точно можно говорить, что смерть путина не остановит войну быстро. Но, однозначно, – на какое-то время (как минимум период трансферта власти) наступление российских войск, скорее всего, будет поставлено на паузу. И это – то окно возможностей, которое открывается у ВСУ для разворачивания контрнаступления, считает Сергей Гармаш.



"Следующий важный аспект смерти путина – это позиция Запада. Продолжит ли Запад политику на ослабление России, или усталость от войны и куча проблем, которые свалились на западных политиков в связи с ней, заставит его искать компромиссы с Москвой и давить на Киев? К сожалению, я каждый день вижу признаки второго варианта, – говорит Сергей Гармаш. – Ну и последнее – главное. Вы правильно сформулировали свой вопрос: "остановит" ли смерть путина войну? Это принципиально важно, потому что "остановить" и "закончить" – разные понятия. Я уверен на 100%, что пока РФ существует в виде империи – ее война с Украиной не закончится. Независимо от того, кто у власти в Москве. Даже если к ней придет какой-нибудь либерал, со временем, он обязательно превратится в такого же тирана как путин".

Потому что, поясняет эксперт, само устройство государства российского требует для его существования тирании.



"В Российской империи априори не может быть демократии. Она слеплена из таких разных народов, культур и религий, которые удержать вместе может только деспотическая сила, – подчеркивает Сергей Гармаш. – Поэтому, если со смертью путина Россия не станет конфедерацией или вообще не распадется на несколько частей, – война может остановиться на какое-то время, но точно не закончится"



Смерть диктатора лишь подстегнет российскую элиту к более радикальным действиям

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог Дмитрий Громаков не думает, что смерть путина остановит войну.



"Смерть Брежнева, Черненко и Андропова не остановили войну в Афганистане, – напоминает он. – Отход от власти Ельцина и приход Путина, лишь активизировал старые конфликты (в Чечне, Карабахе) и развязал новые (Грузия, Украина). Пока в России остается на уровне общественного сознания идея империализма как базовый идеологический конструкт – мир всегда будет в ощущать угрозу со стороны этого государства. А маховик войны, раскрученный путинской пропагандой, всегда будет требовать более жесткого лидера, способного "победить" в этой войне".

Смерть путина, продолжает Дмитрий Громаков, без зафиксированной в международных договорах легитимизации "приобретений" РФ за время его правления, сделает нынешнего диктатора лишь промежуточной фигурой в российской истории. Роль которой будет оцениваться по результатам работы приемников.



"И кем он станет в истории, "Владимиром проклятым разрушителем" или " Владимиром великим, собирателем земель", зависит уже не от него. И сам путин боится этой зависимости, – подчеркивает эксперт. – Думаю, его приемником станет человек, способный, по путинскому мнению, довести эту войну до победы. Поэтому не стоит испытывать иллюзий – смерть диктатора лишь подстегнет российскую элиту к более радикальным действиям. Уверен, что только поражение России в Украине, может изменить ход истории, доказав всему миру, что империализм как идеология не принесёт больше никому процветания – и мир избавится от этой болезни навсегда".

Все зависит от того, какая группировка придет к власти



Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что всё зависит от того, какая группировка придется к власти после смерти или устранения с поста президента путина.



"Если это будет группировка из его ближайшего окружения – силовиков, чекистов и тому подобное – то, скорее всего, они продолжат конфликт и эксплуатацию тему обиды, реваншизма, возрождения СССР и так далее. Если это будут некие либерально-экономические элиты, с ориентировкой на местных олигархов или с упором на какие-то прозападные круги (условные инагенты), они будут нацелены на то, чтобы как можно скорее выйти из конфликта. И каким-то образом выстроить такую систему взаимоотношений с Западом, где не было бы санкций, ограничений. А в этом заинтересованы практические все крупные российские олигархи, большинство крупного бизнеса, – отмечает аналитик. – Они хотят просто зарабатывать деньги, сохранить ресурсную модель экономики и отдыхать в Монако".

Анатолий Октисюк склоняется к тому, что мы увидим именно второй вариант. И если он получит развитие, россияне, по мнению эксперта, будут вынуждены уйти из Украины, вернув украденные территории, включительно с Крымом.



"Потому что в 21 веке всё диктуется не размером территории, а экономическими связями, возможностью быть интегрированным в мировой рынок, мировую экономику", – констатирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Байден высказался по поводу идеи Киссинджера об обмене украинских территорий на мир с агрессором.

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