Сколько стоит содержание военнопленных в Украине

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, россиян планируют обменивать на пленных украинцев. В Министерстве юстиции подсчитали расходы на каждого пленника.

Фото Генеральный штаб ВСУ

В месяц содержание одного военного россиянина стоит три тысячи гривен. В эту сумму входят расходы на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, лекарственные препараты. В сумму расходов включают также стоимость коммунальных услуг и денежное вознаграждение персонала.

Украина обеспечивает условия содержания в плену в соответствии с нормами Женевской конвенции. Ведь российкие пленники составляют обменный фонд. Именно благодаря обмену можно освободить из плена украинских военных из россии и оккупированных территорий.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что передала свои функции по организации обмена пленными между рф и Украиной подразделению Минобороны.

В Украине созданы реестры с персональными данными российских военнопленных. 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как писал портал "Комментарии", старший лейтенант Сергей Ткачук получил государственную награду за свой героический поступок – орден Богдана Хмельницкого III степени. Сергей должен был морем осуществить спасательную операцию и передачу оружия группировке ВСУ в деревне. Четыре часа в лодке военные добирались до места назначения.

Также мы писали, что в Украине будет создано мемориальное кладбище для военных. Соответствующий закон был принят 31 мая. Кладбище будет расположено в Киевской области.

