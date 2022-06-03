logo

BTC/USD

30451.85

ETH/USD

1816.49

LTC/USD

64.08

USD/UAH

35.80

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько стоит содержание военнопленных в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько стоит содержание военнопленных в Украине

В Минюсте подсчитали стоимость содержания российских военнопленных в Украине

сегодня, 08:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:
По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, россиян планируют обменивать на пленных украинцев. В Министерстве юстиции подсчитали расходы на каждого пленника.

Сколько стоит содержание военнопленных в Украине

Фото Генеральный штаб ВСУ

В месяц содержание одного военного россиянина стоит три тысячи гривен. В эту сумму входят расходы на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, лекарственные препараты. В сумму расходов включают также стоимость коммунальных услуг и денежное вознаграждение персонала.

Украина обеспечивает условия содержания в плену в соответствии с нормами Женевской конвенции. Ведь российкие пленники составляют обменный фонд. Именно благодаря обмену можно освободить из плена украинских военных из россии и оккупированных территорий.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что передала свои функции по организации обмена пленными между рф и Украиной подразделению Минобороны.

В Украине созданы реестры с персональными данными российских военнопленных. 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как писал портал "Комментарии", старший лейтенант Сергей Ткачук получил государственную награду за свой героический поступок – орден Богдана Хмельницкого III степени. Сергей должен был морем осуществить спасательную операцию и передачу оружия группировке ВСУ в деревне. Четыре часа в лодке военные добирались до места назначения.

Также мы писали, что в Украине будет создано мемориальное кладбище для военных. Соответствующий закон был принят 31 мая. Кладбище будет расположено в Киевской области.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/minjust.official
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!