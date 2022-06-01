Сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие потери среди них

В рядах русской армии служат крымчане, получившие русские паспорта и мобилизованные для участия в войне против Украины. Об этом сообщается в аналитических материалах Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.



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По данным отчета, на полуострове рф проводит скрытую мобилизацию, объявив "желтый" уровень террористической угрозы.



"По состоянию на данный момент, оккупанты незаконно провели 14 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах российской федерации около 34 тысяч крымчан, а 1 апреля 2022 года оккупационная администрация начала очередную 15 незаконную кампанию, в ходе которой в армию россии со всей территории временно оккупированных Крыма и Севастополя должно попасть 134 500 человек. По подсчетам Представительства, количество крымчан из них может составлять от 2,5 до 3,5 тысяч", — говорится в материале.

С февраля по середину мая 2022 года погибло в составе армии рф 93 крымчанина, из них 48 человек имели украинское гражданство. Большинство из них в возрасте 19-22 года, моряки и морские пехотинцы Черноморского флота россии. В плену ВСУ по состоянию на середину мая 2022 года 15 военнопленных рф из Крыма.



Сложность подсчетов в том, что невозможно определить сколько крымчан привлечено к войне с Украиной из-за того, что россия открытой мобилизации во временно оккупированном Крыму не проводит, а также неизвестно, то ли это граждане Украины, которым было незаконно навязано гражданство россии, или это граждане рф из ТОТ Крыма и Севастополя. Впрочем, специалисты говорят, что это тысячи людей.

По состоянию на 24 февраля 2022 года в вооруженных силах рф ориентировочно служили пять тысяч срочников из оккупированного Крыма. Эксперты предполагают, что экипаж крейсера "Москва" — это жители оккупированной АР Крым и Севастополя. Тогда погибли по разным подсчетам до 468 человек. Подтверждена гибель трех военнослужащих рф из Крыма срочной службы, пять призванных на службу из Севастополя считаются "пропавшими без вести".

В больницах оккупированного Крыма полно раненых российских солдат, морги заполнены трупами. Также есть данные, что на железнодорожном вокзале Симферополя появился характерный запах трупов возле путей, вероятно, трупы находятся в вагонах. В госпиталях Крыма есть не только крымчане, но и солдаты 150-й дивизии Ростовской области, среди них 44 дагестанца.

Как сообщал портал "Комментарии", турагентства приглашают россиян на морской отдых в Крым.

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